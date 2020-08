Må bli mye lettere å teste seg

Skistad om sitt store forbilde, Northug: – Jeg håper at han kan vise at han er bedre enn dette

Saken oppdateres.

På nasjonalt plan har det de siste dagene vært mye oppmerksomhet om lange køer for å bli testet i Bergen og Oslo. Det har også vært vanskelig å komme gjennom på koronatelefonen, som folk tidligere måtte ringe før de fikk time til testing.

Køen i Trondheim har også økt kraftig, fra 828 mandag til 1234 torsdag morgen. Det er altfor mange. De aller fleste av dem er nok smittefrie, men om de er smittet eller ikke, må raskt fastslås. Da kan de smittefrie komme tilbake på jobb og skole.

Helsemyndighetene og Helsedepartementet understreker stadig at det er viktig at du tester deg hvis du er usikker. Da er det viktig at testingen er enkel og rask. Det bør heller ikke være nødvendig at folk betaler rundt 1000 kroner for å teste seg hos private bedrifter.

Det er flere forklaringer på at køen har økt så mye. Ferien er slutt, skolene har begynt og studentene har kommet tilbake. En viktig årsak er også at det fra tirsdag ble mye lettere å stille seg i kø. Det ble da mulig å registrere seg elektronisk og ikke lenger nødvendig å gå via kommunens koronatelefon.

Trondheim og andre kommuner der køen er altfor lang, har planlagt for dårlig. Det har lenge vært opplagt at mange flere ville teste seg ved skole- og studiestart. Smitten har dessuten økt gradvis de siste ukene, slik at flere blir usikre.

God testkapasitet er helt avgjørende i kampen mot pandemien. Helsedirektoratet mener nå at byer som Trondheim bør kunne teste fem prosent av innbyggerne i løpet av ei uke. I Trondheim betyr det 10 000 personer i uka. Det er langt igjen dit.

Hvis kommunen ikke får det til på egen hånd, må de inngå et samarbeid med private helsebedrifter, slik de har gjort i Oslo. Det bør også være aktuelt å samarbeide med kommuner i nærheten, hvis andre kommuner har bedre kapasitet.