Vi burde hentet barn fra Moria for lengst

Saken oppdateres.

Vi setter pris på at Norge endelig henter noen av barnefamiliene i leiren. - Nå setter vi i gang. Det avklarte vi i morges etter at vi så bildene, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag morgen. Men vi har i lang tid fått grundig dokumentasjon på at situasjonen i leiren på den greske øya Lesvos er prekær, og regjeringen vedtok i mai at de vil hente et visst antall barn.

Siden da har de ikke gjort noe. Det var en forutsetning i vedtaket at Norge ikke skulle hente barn før åtte til ti andre europeiske land hadde gjort det samme. I forrige uke fortalte Justisdepartementet at sju EU-land har begynt eller fullført uttaket av asylsøkere fra Hellas. I tillegg har Sveits og Storbritannia også hentet asylsøkere.

Det måtte altså en storbrann til før Norge fulgte etter. Norge er et svært rikt land og har lange tradisjoner for å hjelpe til når mennesker er i nød. Vi burde vært tidligere ute.

Vi er enig med Erna Solberg i at det bør være en europeisk dugnad å hjelpe barna i flyktningleirene. Hun har også rett i at det er Hellas som skal behandle søknadene fra asylsøkere som kommer til landet.

Dessverre klarer ikke Hellas å ta seg av alle som kommer. Da har andre europeiske land en plikt til å hjelpe til i krisesituasjoner. I Moria og andre leire har krisen vart lenge.

At Norge nå henter 50 personer, bør anses som en start. Den europeiske dugnaden bør intensiveres, slik at det samlede antallet barn og barnefamilier som får hjelp, blir mye større. Om de som kommer er asylsøkere med krav på opphold, får de ulike landene avklare etter hvert. De få som snart kommer til Norge, skal være syrere.

Norge har i hvert fall kapasitet til å ta imot flere. Et stort, politisk flertall i Trondheim vil ta imot barn. Oslo, Bergen og rundt 100 andre norske kommuner har sagt det samme. Å hente flere barn fra Moria vil ikke endre den strenge innvandringspolitikken som det er flertall for. Å ta imot barn fra Moria handler om å berge liv.