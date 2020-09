Amie (16) gjorde flere kupp på skattejakt hjemme

J.K. Rowlings nye krimbok selger stort – til tross for transbråket

Saken oppdateres.

Podkasten er et samarbeid mellom Saupstad/Kolstad ungdomsråd (SKUR), Adresseavisen og Barne- og familietjenesten på Heimdal.

- Jeg så to jenter på bussen som hadde samme jakke på seg, sier Amie Grace Nakoly.

Er det bærekraftig at alle løper og kjøper den samme jakka? For så å løpe etter en ny jakke tre år senere, lurer Live Naomi Lubanda-Husby på.

- Jeg har lyst på den jakka selv. Og jeg tror det er sånn at bransjen vil at jeg skal tenke. For jeg har jo en jakke. Jeg synes bare ikke den er så fin. Jeg vil ha en ny.

Denne uken har ungdommene i Saupstad og Kolstad ungdomsråd (SKUR) hatt bærekraftfestival på skolen. I denne podkast-episoden snakker Live og Amie om hvordan de kan leve mest mulig bærekraftig i klesveien. Redesign, klesbytte med venner, byttekveld og bruktkupp - og fristelsen til å stikke innom nærmeste butikk er tema.

Hør hele podkasten her:

- Det er som med de bomber jackene i 2016, sier Live.

- Hva med dem, spør Amie.

- Alle hadde jo dem. Men du ser de ikke nå?

Jentene tar også en svingom innom garderoben til Amie. Et lite dypdykk i foreldrenes gamle garderobe var nemlig svært innbringende. Dette var bare noe av det hun fant i kjelleren hjemme:

