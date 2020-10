TV-aksjonen fortjener bred støtte

Møtte to varebiler i feil kjøreretning i 100-sonen: - Helt utrolig at dette gikk bra

NRKs TV-aksjon går til den viktige innsatsen som WWF Verdens naturfond gjør for å fjerne plast fra verdenshavene. Dessverre har årets aksjon møtt motstand fordi pengene går til WWFs arbeid. Organisasjonen er omstridt, særlig på grunn av rovdyrpolitikken. Flere er også kritiske til WWFs samarbeid med store, internasjonale selskap.

I en rekke kommuner har det vært intense debatter i forkant av søndagens innsamling. Særlig Senterpartiets folk er kritiske, og over 30 norske kommuner har bestemt at de ikke vil delta. Seks av dem er trønderske: Snåsa, Tydal, Meråker, Namsskogan, Høylandet og Grong. Motstanderne er enige i at plast i havet er et problem, men de vil ikke gi penger til WWF.

Vi synes det er trist at mange kommuner bidrar til å svekke årets TV-aksjon. Formålet er så viktig at innsamlingen fortjener full oppslutning. Det er både smålig og nærsynt å nekte å delta i en dugnad som er viktig også for situasjonen i havet langs norskekysten. Vi forstår at noen er uenige med WWF i andre saker, men det er feil å la denne uenigheten ramme et verdifullt arbeid.

Da vi så bildene av den døde hvalen på Vestlandet som hadde magen full av plast, var alle nordmenn enige om at kampen mot plast i havet er svært viktig. Det er den fortsatt. Den blir viktigere for hver dag som går, for det havner 15 tonn plast i havet hvert eneste minutt. WWF er godt rustet til å stå i spissen for kampen mot plast. De har nettverk i mer enn hundre land og fem millioner støttespillere omkring i verden. Et bredt, internasjonalt samarbeid er nødvendig hvis vi skal få gjort noe med problemet.

Det er dessuten fornuftig at WWF starter arbeidet i Sørøst-Asia, der problemet er aller størst. Plasten som havner i havet der, er også et problem for Norge. Det er en av flere gode grunner til at TV-aksjonen fortjener bred oppslutning.