Fornuftig satsing på barn og unge

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg (H) og flere av statsrådene hennes var opptatt av krisens langtidsvirkninger da de presenterte de nye støtteordningene. Derfor satser de mer på ordninger som vil komme de yngste til gode. Regjeringen gir studentene muligheter for tilleggslån og større stipend og legger til rette for flere sosiale tiltak. I grunnskolen blir det blant annet muligheter for sommerskole med faglig innhold, idrett og kulturaktiviteter.

Konsekvensene av hjemmeskole og få sosiale aktiviteter for de yngre har lenge bekymret oss. Flere undersøkelser viser at de svakeste elevene rammes hardest, og det er fare for at mange blir ensomme. Det er viktig for hele landet at flest mulig fullfører videregående skole og at de er motiverte for videre skolegang og studier. Ikke minst i studentbyen Trondheim er det gledelig at regjeringen satser mer på studentene.

Det er behov for mer støtte på mange områder, blant annet innenfor psykisk helsehjelp. NHO mener bedriftene må få mer hjelp til å dekke kostnadene ved permittering. Det er også beklagelig at mange arbeidsledige mister feriepengene. Men den nye krisepakken er allerede på over 16 milliarder kroner, og beløpet blir større når opposisjonen i Stortinget har gjort de påplussingene de har bebudet.

Vi mener en viss edruelighet i pengebruken er nødvendig. Det er foreløpig umulig å si sikkert hvordan koronaen vil utvikle seg de neste månedene, noe statsministeren gjorde oppmerksom på da hun snakket om tre ulike scenarioer fra det relativt optimistiske til det svært pessimistiske.

Hvis utviklingen blir som alle håper og vi nærmer oss en normal situasjon til sommeren, ligger regjeringens siste krisepakke på et fornuftig nivå. Hvis situasjonen blir verre, blir det nødvendig å bruke mer penger. Siden pandemien er uforutsigbar, er det dessverre vanskelig å gi absolutt forutsigbarhet langt fram i tid.