Regjeringen bommer med ny koronaregel

Saken oppdateres.

Først var det mange som jublet da regjeringen endret regelen om at bare ti personer kunne samles i kirker og andre lokaler uten fastmonterte seter. Fra i dag kan hundre personer møtes slike steder. Den regelendringen burde kommet for lenge siden. For eksempel har det vært svært vanskelig å forstå at bare ti personer kunne møtes i Nidarosdomen.

Men det viste seg raskt at det regjeringen ga med den ene hånda, tok de tilbake med den andre. For i lokaler med fastmonterte seter, der 200 publikummere tidligere kunne samles, har regjeringen innført en grense på hundre personer. De gikk altså fra ti til hundre i noen lokaler og fra 200 til hundre i andre lokaler.

En rekke kulturinstitusjoner blir hardt rammet av endringen. Mange teatre, konserthus og kinoer kan fra nå av bare selge halvparten så mange billetter som før.

- Helt bakvendt. Hvorfor endre noe som fungerer, sier teatersjef Elisabeth Egseth Hansen (bildet) på Trøndelag Teater til Adresseavisen. Der har de hatt forestillinger med 200 publikummere siden mai og har ikke opplevd smitte, verken blant publikum eller ansatte. Da regelendringen kom, var det dessuten dugnad i Studentersamfundet. Der skrudde de fast seter i gulvet, slik at flere kunne komme på arrangementene. Jobben var helt forgjeves.

Publikum kunne nok ha godtatt regelendringen hvis den hadde vært nødvendig for å stoppe smitte. Men det er umulig å finne noen slik begrunnelse. Verken Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet vil redusere antall publikummere i større saler fra 200 til hundre. I deres anbefaling heter det at «det kan være inntil 200 personer innendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser».

Det er beklagelig at regjeringen har valgt å halvere dette tallet. Regelendringen vil gå hardt ut over kulturlivet, som fra før er et av de områdene som er hardest rammet av tiltakene. Vi håper regjeringen ombestemmer seg og åpner for 200 personer i lokaler der det er mulig å holde god nok avstand.