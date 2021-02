Anmelderslakt, gondolentusiasme og medlemsras fra Ap

– Alvorlig at så mange av stipendiatene på NTNU, kommer fra Kina eller Iran

Frykter at trøndere på vinterferie har med seg koronasmitte hjem

– Urettferdig at Klæbo skal kritiseres hver gang

Nyveien åpner for trafikk i dag

Fra immigrant over havet til narkomafia i Berlin 4

Vær-Siri drysser grønne penger over Torghatten

Byåsen arbeiderlag: En Våtta banekan gjøre at flere får tilgang til marka

Byåsen arbeiderlag: En Våtta banekan gjøre at flere får tilgang til marka

Saken oppdateres.

Som oftest har det vært positive tilbakemeldinger etter at Terje har trillet terning, og skrevet anmeldelser.

Men:

– Jeg ble truet med juling flere ganger, særlig når jeg skrev om rock, sier han.

Etter årets Melodi Grand Prix har debatten gått om hvor drøy en anmeldelse kan være før det blir mobbing. Faktisk gikk debatten så langt at det ble en debatt på Debatten på NRK.

– Forkastelig

– Det er noe av det mest selsomme og pinlige jeg har sett, samtidig som det er veldig bra at vi har en diskusjon om anmeldelse og kritikk, sier han.

Eidsvåg så ikke finalen, mens Siv Sandvik fikk med seg resultatene og vinnerlåten.

– Grei vinner. Fengende låt som setter seg, sier hun.

Men det hun ikke synes er greit er hva Tix leverte tekstmessig da han skrev russelåter for noen år tilbake.

– Jeg synes de er nedrige, og representer et forkastelig kvinnesyn, sier hun, før hun får høre en av tekstlinjene som hun ikke tør å si.

Gondol eller ikke

Om Grand Prix er debattert mye denne uka, så er det én ting som er diskutert enda mer i Trondheim de siste dagene; gondol eller ikke fra Ilsvika til Våttakammen.

Terje er skeptisk, mens det er mer jubel å spore hos de to andre i panelet.

– Jeg tenker bare ja, ja, ja, sier Siv.

Vi ser også på medlemstallene i de politiske partiene. Adresseavisen fant det eneste Venstre-medlemmet i Tydal, og har tatt et dypdykk i tallene de siste fire årene. Den viser blant annet at Ap – selv om de er størst – mister mange tusen medlemmer, og nå knapt fyller to Lerkendal.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!