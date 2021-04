Takk til mann (50) for alle avisoverskriftene 

Saken oppdateres.

Søk på «Florida man» på google og du får opp over 1 milliard treff. Fenomenet «Florida man» er altså en mann som bor i Florida og som er overbevist om at lover og regler ikke gjelder for han. Det resulterer i alt fra bilkrasj til konebanking til øksemord og alt annet som skaper «underholdende» overskrifter i nyhetsspaltene.

Noen av favorittene fra 2020, er: «Florida man survives alligator attack by poking at its eyes. He was left with 65 stitches», «Florida man buys Porsche with check printed from home computer», «Feds charge Florida man with fraud for buying a Lamborghini with COVID-19 relief funds» og «Florida man attacked a tow truck driver with a pair of nunchucks».

Men det finnes også et annet fenomen: Google-søket «Mann 50 Trøndelag» gir 10 millioner treff, og de øverste treffene viser overgrep, dødsfall i kollisjon med hjullaster og overgrep igjen. Men la oss ikke gå inn i de alvorligste sakene, det er jo ikke noe gøy.

Nei, det gøyeste er mann (50) Trøndelag som alltid lever i gråsonen av normer og regler, men som ikke har sååå mye å si. Han som bare måtte kjøre langt over fartsgrensa kun fem minutter etter at han har fått bot for nettopp for høy hastighet på vei hjem fra påskeferie. Pyttssann, sa’n hainn. Eller han som bare må fyre opp noe fyrverkeri når alle andre holder seg til stjerneskudd på nyttårsaften, og gjerne bøter med et par fingre.

Og så har du påskas store stapeis: Mann (50) fra Trøndelag som like gjerne tok Karolinernes dødsmarsj over grensa fra Jämtland til Trøndelag, angivelig for å slippe karantenehotell etter å ha besøkt hytta si i Åre. Han satte journalister i sving i de fleste norske mediehus, men det stopper ikke her. Selv britiske The Guardian og greske (!) medier viet en sak til mannen. «He was soaked through and he was cold, as well as being annoyed and unapologetic, said the rescue worker», sto det i The Guardian. Nå er vi bra stolte i Trøndelag, hva? Ikke nok med at vi har hatt metoo hengende over oss for lenge, med nachspielene i Terje Tysland-suiten på Melkekartongen og hytteturen til gutta krutt fra Bondepartiet, for ikke å snakke om skikongen fra Mosviks filmede turbofart på biltur.

Men tilbake til fenomenet «Mann (50), Trøndelag». Alle som har lest bittelitt historie, har hørt om Karolinernes dødsmarsj - det svenske tilbaketoget over Tydalsfjellene i Trøndelag i 1719. Karolinerne var svenskekongen Karl XII sine soldater. 6000 mann gikk korteste vei mot Sverige: Først over fjellet til Tydalen og derfra over Tydalsfjellene til Åre i Jemtland. Tilbaketoget endte med tragedie, hvor omtrent 3000 mann døde og 800 ble skadet.

Men det stopper jo ikke mann (50) fra Trøndelag fra å prøve! Akkurat som han som må stille seg i dødskøa på Mount Everest - for han har jo en styrke som ingen andre har! - Han var kald, våt og ikke særlig godt kledd, sa politimester Wenche Johnsen til Adressa.

I 2019 døde hele ti stykker (alle menn, så klart!) i den såkalte dødskøa på Mount Everest. De fryste i hjel. Fordi, når alle nyheter varsler om at turen kan være en dødsdom, så er det noen som tror at de er bedre enn resten. De uslåelige. De som er hevet over alle andre.

Og når det er pandemi på gang, og alle, absolutt alle får livene sine endret, må noen vise oss hvor skapet skal stå og ta loven i egne hender. En slags John McClane - die hard in Trøndelag.

Takk til «mann (50) Trøndelag» for alle avisoverskriftene. Og takk til Norsk Folkehjelp, norsk helsevesen og politi den virkelige heltedåden. Det å gjøre noe for alle andre enn seg selv. Jeg er imponert. Så må vi også huske at «Mann 50» ikke er en alder, men en tilstand.

