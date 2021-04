Nå må supporterne prøve å redde fotballen

Saken oppdateres.





Tolv av Europas mest kjente herrelag i fotball vil starte en superliga for å spille mer mot hverandre, og mindre mot for eksempel Bodø/Glimt og Rosenborg. Planen møtes med god grunn av sterk kritikk. Saken er dårlig nytt for det som gjerne kalles «den europeiske fotballfamilien». Nå går det mot opprivende familiekonflikt. Vi håper og tror fotballsupportere kan bidra til at et dårlig, usolidarisk forslag ikke kommer på banen.

Seks engelske, tre spanske og tre italienske storklubber har blitt enige om å etablere en ny liga for de største og fremste klubbene. Det er grunn til å merke seg og bejuble at tyske og franske toppklubber som er spurt, har sagt nei til å delta. Den siste finalen i Mesterligaen eller Champions League var nettopp mellom et tysk og et fransk lag.

Superligaen framstår som et målrettet angrep på det europeiske fotballforbundet Uefas Mesterliga og Europaliga. Det europeiske og det internasjonale fotballforbundet er ingen hvit ridder i utviklingen av internasjonal fotball. Noen av de mektige storklubbenes ønsker om å gjøre nåløyet langt trangere for outsidere i Mesterligaen har alt fått gjennomslag. Samtidig handler striden om Superligaen om penger og de største klubbenes del av kaka. En slik liga vil være å gå fra vondt til verre.

Statsledere, eks-spillere og supportere har alt fordømt den nye ligaen på det sterkeste. Fotballekspert på Sky Sport, Gary Neville, karakteriserer forslaget som en skam for fotballen og er særlig skuffet over sitt eget gamle lag, Manchester United, samt Liverpool. Han har dessverre mye rett i at forslaget om en Superliga er et uttrykk for ren grådighet fra eiere som står fjernt fra fotballens idé.

Supportere har vist at de har mer makt enn internasjonale fotballbyråkrater, landslag og klubber kanskje har vært klar over i kampanjen for boikott av VM i Qatar. Et lignende engasjement nå fra dem som er helt vesentlige for pengene og engasjementet som «the beautiful game» skaper, kan bidra til å stoppe dette angrepet på noe av fotballens store sjarm: At David faktisk kan slå Goliat og leve lenge på det, som Rosenborgs mirakel i Milano i 1996. Det kunne ikke skjedd i Superligaen. Vi håper supportere evner å stå opp også mot sine egne lag denne gang. For fotballens skyld.

