Åpenhet om selvmord er modig og viktig

Saken oppdateres.

Selvmord har i mange år vært et tema mange kvier seg for å snakke om. Men rundt 650 nordmenn tar livet sitt hvert år. Det er mange ganger flere enn antallet som dør i trafikken. Derfor er det en prisverdig utvikling at både personer som har slitt med selvmordstanker og flere pårørende deler følelsene sine med andre.

Mediene, som tidligere har vært svært forsiktige med å skrive om selvmord, er også blitt mye mer åpne på dette området. Adresseavisen fortalte nylig om 25 år gamle Lasse Grødal i Valsøyfjord, som tok livet sitt i fjor.

Både faren og storebroren hans fortalte åpent om hvordan det var å miste ham og om den vonde tida etterpå. Tirsdag skrev vi om Stein Yttereng, som opplevde at kona hans tok livet sitt for åtte år siden. Yttereng snakker om maktesløshet, skyldfølelse og sorg. Ei mor som har en sønn med selvmordstanker, skrev tirsdag også en tankevekkende kronikk.

Mange som lever med selvmordsproblematikk, vil nok kjenne seg igjen i det Yttereng, familien Grødal og denne mora forteller. Det er alltid en trøst for mennesker i vanskelige situasjoner å høre at andre har vært gjennom liknende opplevelser.

De som sliter med å komme seg gjennom sorgen, har godt av å høre at det gjelder å ta seg god tid, at mange andre i liknende situasjoner også sliter med ensomhet.

Vi tror også at større åpenhet er en fordel for dem som finner livet så uutholdelig at de tenker på å avslutte det. Det aller viktigste for dem som har det vondt, er å søke hjelp, og vi håper den økende åpenheten bidrar til at flere gjør det.

Da må også myndighetene følge opp målsetningene om å satse mer på psykiatrien, blant annet for å redusere ventetida, som i mange tilfeller er altfor lang i dag.

Over 70 prosent av dem som tar livet sitt i Norge, er menn. Antakelig er det mye riktig i forestillingen om at menn ikke er like flinke til å snakke om vanskelige følelser som kvinner. Også derfor har det stor verdi at helt vanlige menn har begynt å snakke om selvmord og psykiske problemer.