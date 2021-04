NTNU må bygge så skånsomt som mulig

Statkraft svarer: Ser på muligheten for å realisere et anlegg for CO2-fangst og -lagring

Et knapt flertall av politikerne i bygningsrådet ga tirsdag et betinget klarsignal til NTNU. De kan gå videre med det alternativet for campusutbygging som de selv ønsker. Men detaljplanleggingen som gjenstår, må gjøres med nennsom hånd, for vedtaket i bygningsrådet stiller fortsatt betingelser.

Hvis universitetet legger opp til store inngrep, risikerer de at politikerne sier nei neste gang planene skal behandles. Det gjelder særlig lengst sør i Høyskoleparken og i områder med verneverdige hus.

Vi mener det er viktig både for NTNU og for Trondheim at den nye campusen bygges så nært sentrum som mulig. Det vil føre til tettere kontakt mellom byen og universitetet, noe som er en fordel for begge.

Men det er vanskeligere å bygge i retning Elgeseter bru enn fra Gløshaugen og sørover. Derfor har det lenge vært tautrekking mellom NTNU og trondheimspolitikerne. Flere av universitetets tidligere forslag har møtt motstand, noe som har vært positivt, siden det har ført til at planene er blitt bedre.

Fortsatt gjenstår stridsspørsmål som må avklares gjennom detaljert planlegging, også etter at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet tirsdag sa ja til at NTNU kan bygge ei gangbru lengst sør i Høyskoleparken, i vestskråningen mellom Gløshaugen-platået og Hesthagen.

En forbindelse i dette området er nødvendig, og ei bru kan bli en berikelse for byen, siden den skal kunne brukes av alle. Men det er avgjørende at brua blir skånsomt utformet, slik at den ikke forringer parken. Dette er også en forutsetning i vedtaket i bygningsrådet.

Ap, Høyre og Frp sørget også for et knapt flertall for at NTNU kan gå videre med planene i Grensen. Der vil et verdifullt trehusområde bli berørt, og vi håper NTNU vil finne en mer nennsom måte å gjøre det på enn de hittil har skissert. Det samme gjelder arealet rundt det verneverdige Statsarkivet og Vollan gård.

NTNU har utdannet mange av landets fremste arkitekter. Nå får de anledning til å de vise at de kan bygge funksjonelt og i harmoni med omgivelsene.