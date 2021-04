Kritikkverdig utleie av hybelkott

- Bente og Egil bruker så mye penger på våre konserter at jeg frykter for arven til ungene

Saken oppdateres.

Vår reportasje fra et hybelhus på Rosendal i Trondheim er trist lesning. Vi møtte en student som nærmest bor i et kott og betaler 5490 kroner i måneden for det. Flere andre hybler i det samme hybelhuset er på omtrent samme størrelse. Få av rommene er over fem kvadratmeter.

Leietakerne har full adgang til fellesarealer, men det er likevel en psykisk belastning å bo i slike rom, mange av dem med små vinduer høyt oppe på veggen. Under en pandemi med digital undervisning er det ekstra ille, men å leie ut så små hybler er uakseptabelt også i normale tider.

Mange er nok overrasket over at dette er lov, men det er det. I tidligere byggeforskrifter var det et krav at soverom skulle være minst 15 kubikkmeter store. Det tilsvarer en gulvflate på drøyt seks kvadratmeter. Men i dag er enda mindre soverom innenfor lovverket, så lenge rømningsveiene er gode nok.

De nye, liberale byggeforskriftene bør nok gås gjennom med kritisk blikk, siden de åpner for en kynisk utnyttelse av hybelmangelen i byer med mange studenter. Jo flere hybler en eier kan presse inn i et hybelhus, desto større blir fortjenesten.

Foreløpig er det lite kommunene kan gjøre. I Trondheim er det i en del bydeler innført regler som gjør det vanskeligere å bygge om vanlige boliger til hybelhus, men kommunen kan ikke ha egne regler for størrelsen på hybler.

Inntil videre er det ikke stort annet å gjøre enn å henstille om at de som leier ut hybler, opptrer anstendig. De tilbyr en vare på et marked som er helt ute av balanse, siden etterspørselen etter hybler i nærheten av studiestedene er mye større enn tilbudet. Det bygges stadig flere studenthybler i offentlig regi, men det vil ta mange år før denne ubalansen blir rettet opp. Vi er overbevist om at utleierne vil få god fortjeneste også ved å leie ut hybler med akseptabel størrelse.