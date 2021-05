For dårlig kontroll med våpensalg til land i krig

For dårlig kontroll har ført til at Norge selger våpen til land i krig

- Det er et problem at nabokommuner ikke kan samarbeide om barnehagedekningen

For dårlig kontroll har ført til at Norge selger våpen til land i krig

- Det er et problem at nabokommuner ikke kan samarbeide om barnehagedekningen

Saken oppdateres.

Stortinget behandler nå en rapport der Riksrevisjonen har undersøkt hvordan myndighetene kontrollerer norsk eksport av våpen og annet forsvarsmateriell. Konklusjonen i rapporten er alvorlig: Utenriksdepartementets vurderinger er ikke grundige nok. Kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig.

LES I AFTENPOSTEN: UD tillot eksport til Emiratene, selv om landet brøt folkeretten

Det er vedtatt politikk at Norge ikke skal selge våpen og ammunisjon til områder der det er krig. Likevel har vi i mange år solgt våpen til De forente arabiske emirater, som lenge har vært aktive i krigen i Jemen. Sammen med Saudi-Arabia og andre land deltar Emiratene i en blodig borgerkrig.

Våpensalget til Emiratene ble også diskutert i Stortinget for to år siden. Da sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at departementet hadde sjekket påstander om at norske våpen er blitt brukt i krigen i Jemen og at slike påstander ikke kunne bekreftes.

LES OGSÅ: Betydelig risiko for at norske våpen havner i Jemen

Nå er Riksrevisjonen svært kritisk til departementets behandling av slike saker. I tillegg inneholder rapporten et vedlegg som tegner et enda alvorligere bilde av våpeneksporten til Emiratene. Departementet holder vedlegget hemmelig, selv om Riksrevisjonen ber om at det blir avgradert.

Aftenposten har fått tilgang til dokumentet. Det forteller at i årene 2014 til 2018, da borgerkrigen i Jemen raste for fullt, ble det eksportert norske våpen og ammunisjon for 280 millioner kroner til Emiratene.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Våpnene vi helst ikke snakker om

Det kan hende at de norske våpnene ikke er brukt i krigen, men det har vi ingen garanti for. Det er dessuten ingen tvil om at departementet tillot omfattende våpeneksport samtidig med at FNs ekspertpanel for Jemen fastslo at Emiratene sto bak grove brudd på folkeretten.

Utenriksministeren skriver i en e-post til Aftenposten at hun ser meget alvorlig på at informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven, er kommet på avveie. Men Aftenposten har gitt offentligheten innsyn i et dokument som viser at myndighetene ikke fører god nok kontroll med norsk våpeneksport. Det er hovedproblemet i denne saken.