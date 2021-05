Flere må ta ansvar for fiskeavfall på veiene

Saken oppdateres.

Et søk i Adresseavisens arkiv gir et deprimerende bilde av hvordan fisk, først og fremst laks, blir fraktet på trønderske veier. Dette er noen av overskriftene siden i fjor sommer: «Her renner slimet – fikk bruksforbud på stedet.» «Fikk ikke kjøre videre med denne lasten.» «Gang på gang ble kontrollørene møtt av dette synet.» Det kan være snakk om betydelige mengder rosa væske som renner ut. I enkelte kontroller har Vegvesenet fylt flere tiliters bøtter.

Avrenningen fører til glatte og slimete veier og kan svekke trafikksikkerheten. Fiskeavfallet er også et miljøproblem, siden det kan føre til at uønskede bakterier sprer seg i naturen. En del tilfeller er så alvorlige at Statens vegvesen ikke bør nøle med å anmelde dem til politiet.

Vegvesenet gjennomførte de foreløpig siste kontrollene av denne typen på Berkåk og i Snåsa natt til onsdag. På Berkåk fikk åtte vogntog med laks i lasten kjøreforbud på grunn av lekkasjer fra lasterommene.

Når det renner væske med fiskeslim fra vogntog, skyldes det vanligvis at temperaturen i lasterommene er for høy. Men avrenningen skjer også om vinteren. I februar fikk for eksempel ti av 20 kontrollerte vogntog på Berkåk kjøreforbud på grunn av dette problemet.

Sjåførene og transportfirmaene må ta sin del av ansvaret for at lasterommene ikke holder lav nok frysetemperatur, men sjømatnæringa må også bidra. De må sørge for at fisken ikke har for høy temperatur når den lastes inn i bilene.

Norges Lastebileier-Forbund og Sjømatbedriftene undertegnet før jul en avtale som skal få bukt med problemet. De ble enige om en nasjonal bransjestandard som både skal bidra til bedre trafikksikkerhet, mindre forurensing og høyere matkvalitet.

Noen av bestemmelsene i avtalen trer i kraft først i sommer, og vi håper det vil føre til en betydelig bedring. Statens vegvesen bør uansett følge nøye med. Myndighetene må kontrollere at de gode intensjonene fører til en helt annen praksis på veiene.