Gjerne flere dialekter på nyhetene

Martine (20): Dessverre har jeg også vært redd for stigmaet og for å bli dømt

Kraftig vekst for Sparebank 1 SMN: - Vi har hatt is i magen

Saken oppdateres.

De siste dagene har det oppstått en debatt om dialektbruk i NRK-nyhetene. NRK har en regel om at nyhetsopplesere skal snakke normert bokmål eller nynorsk, men én medarbeider fikk i 2009 innvilget en søknad om å snakke dialekt i Dagsrevyen, og en annen får nå snakke dialekt i nyhetssendingene.

Hun heter Eline Buvarp Aardal (bildet) og kommer fra Namdalseid. Dermed blir det mer trøndersk i NRK-nyhetene enn tidligere. Det har vi ingenting imot. Vi hadde til og med gitt tommel opp om en bergenser hadde fått lov til å snakke dialekt i nyhetssendingene. Det er naturlig at statskanalen gjenspeiler den store dialektrikdommen her i landet.

LES OGSÅ: Dette sier Aardal om hvorfor hun vil snakke dialekt

Heldigvis har dialektene fått en mye større plass både i NRK og i andre etermedier de siste åra. I enkelte TV-serier leter de bevisst etter skuespillere som snakker dialekt. Det er bra, for det bidrar til å svekke den sterke Oslo-dominansen.

Vi forstår at NRK har ulike regler for dialektbruk i nyhetssendinger med og uten manus. Alle skal forstå det som blir sagt i nyhetene, og typiske dialektord som er vanskelige å forstå, bør unngås.

Likevel tviler vi sterkt på at nyheter på trøndersk, bergensk eller nordnorsk vil bli et problem. Bevisst ordbruk er nødvendig uansett, og medarbeiderne vil være opptatt av å bli forstått. Dialekt i nyhetene kan dessuten føre til at de snakker mer naturlig, noe som er en fordel for formidlingen. Både bokmål og nynorsk er skriftspråk, ikke talespråk.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Ja til dialekt, også på nyhetene

Norges Mållag reagerer negativt på at NRK åpner for dialekter i nyhetene. De frykter at det vil føre til at færre snakker normert, korrekt nynorsk. Vi er enig i at det er viktig å slå ring om nynorsk. Det er en berikelse for det norske språket at vi har to målformer, og NRK har et spesielt ansvar i så måte.

Men dialekter i nyhetene vil ikke svekke nynorskens stilling. Det kan tvert imot føre til at flere setter pris på språklig mangfold, noe som i neste omgang kan bli en fordel for nynorsken.