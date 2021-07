Fornuftig forbud mot homoterapi

I helga blir det over 30 grader – her hopper de inn i sommeren

Regjeringen vil ha et forbud mot at barn under 16 år blir utsatt for såkalt homoterapi. De sender nå lovforslaget ut på høring, og de vurderer i tillegg om aldersgrensen bør settes til 18 år.

Vi mener det er helt på sin plass å innføre en slik lov. I mange år har lesbiske, homofile og bifile unge fortalt sterke historier om at religiøse miljøer har forsøkt å «omvende» dem, bant annet gjennom samtale, bønn og håndspåleggelse.

Historiene vi har hørt om det som også kalles konverteringsterapi, berører oss sterkt og viser hvor dype spor det kan sette. Det er vanskelig nok i seg selv for barn og unge å finne ut av sin egen, seksuelle identitet.

At noen griper inn og forsøker å overtale dem, er ofte en så stor belastning at vi mener det er riktig å forby det. Sårbare unge trenger beskyttelse mot slikt, og vi setter pris på at regjeringen kommer med et lovforslag som også Kristelig Folkeparti stiller seg bak.

I utgangspunktet mener vi at forbudet bør gjelde i alle tilfeller der de unge er under 18 år. Samtidig innser vi at det er prinsipielle problemer med et slikt forbud. Det er viktig å verne om religionsfriheten, og det er derfor vanskelig å forby enkelte former for religionsutøvelse.

Vi må forsøke å forstå at seksuell orientering er et viktig tema i enkelte religiøse miljøer. Vi kan være sterkt uenige i det, men det er forskjell på uenighet og forbud. Derfor er det riktig med en aldersgrense. De yngste trenger mer beskyttelse. Lovforslaget sier dessuten at også voksne skal gi et reelt samtykke og at terapien eller behandlingen ikke skal være utilbørlig.

Vi er enige med statsminister Erna Solberg (H), som til Aftenposten sier at regjeringen ikke vil forby det som oppleves som samtalehjelp.

Vi håper høringsrunden gir signaler om en 18-årsgrense. Også 16- og 17-åringer må få utvikle sin seksualitet uten å bli utsatt for behandling.