Et veiskille for cruiseturismen

Det holder ikke bare å be om et «oppgjør». Noen må ta det

Cruiseskipsnæringen går en ny og usikker fremtid i møte. Og selv om det kan medføre trangere tider for bransjen, er en forandring nødvendig. Det er viktig å få nye utslippsregler på plass. Samtidig kan ikke arbeidsplassene og økonomien i cruiseturismen kastes på båten.

Selv om cruiseturister ofte bruker mye penger på norgesferien sin, er det en kjensgjerning at de fleste pengene brukes om bord på skipet. Mens en «vanlig» utenlandsk turist legger igjen over 1200 kroner, legger en gjennomsnittlig cruiseturist kun igjen 510 kroner per dagsbesøk i Norge. Før pandemien hadde antallet cruiseturister doblet seg på ti år. Likevel sank årsinntektene med en halv milliard mellom 2014 og 2019.

Mengden cruiseturister gjør likevel bransjen viktig for norsk næringsliv. Norge har en seks ganger så stor markedsandel i den globale cruiseturismen som i andre former for turisme. Tall fra Innovasjon Norge viser at selv om rederiene stakk av med over nitti prosent av inntektene, spyttet cruiseturister fortsatt inn 1,8 milliarder kroner i den norske økonomien i 2019.

Turisme i Norge bør være en vekstnæring. Samtidig må utslippene ned. Det er derfor viktig at vi finner den riktige balansen i fremtidens cruiseturisme. Og mye tyder på at bransjen står ved en korsvei. Denne uka innførte Venezia et forbud mot cruiseskip i byen, etter press fra UNESCO. Her til lands har Stortinget vedtatt at cruiseskip som besøker verdensarvfjordene våre skal være utslippsfrie innen 2026.

Norske havner, som i Bergen og Stavanger, vil innføre nye regler for cruisetrafikken, hvor skipene må tilfredsstille nye utslippskrav. Når pandemien omsider slipper taket og cruiseskipene vender tilbake til norskekysten, går de sannsynligvis en ny hverdag i møte. Det er bra. Selv om det vil by på utfordringer, er det viktig at vi finner løsninger som både gagner miljøet og norsk næringsliv. Samtidig bør cruiserederiene fortsatt se gode grunner til å besøke oss, om enn kanskje i mindre skip enn tidligere.