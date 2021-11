Yngst på Stortinget – nå blir Maren (20) også tv-stjerne

Den første jagerpiloten som krysset Trondheimsfjorden i en F35, gjorde inntrykk med sin tolkning av Brothers in Arms

Saken oppdateres.

Foruten Oddvar Brå er det ikke flust av kjendiser som kommer fra Hølonda. Men det skal Sp-politiker Maren Grøthe gjøre noe med.

En ting er at hun er tidenes yngste på Stortinget, men snart blir hun også tv-stjerne.

I Omadressert forteller hun både om det, om å synge nasjonalsangen med kongen, vokse opp veldig langt unna bussholdeplass (- en øksemorder ville aldri funnet frem), fascinasjonen for grønne klær, makta, og ikke minst den hete poteten om dagen; fraværsgrensa.

For tross korona-kok i over en uke er ikke fraværsgrensa midlertidig fjerna. Vi i studio – og alle andre – kan ikke fatte hvorfor det tar så lang tid å fjerne den. Grøthe, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen, er enig.

Vi får også høre politisk redaktør Siv Sandvik fortelle om det hun karakteriserer som et verken pedagogisk eller vakkert øyeblikk i hennes hjem. Og vi får høre om den gangen hun møtte Martin Kolberg for første gang. Det gjorde inntrykk. Minst like mye inntrykk som kulturkommentator Terje Eidsvåg får av de politiske biografiene.





