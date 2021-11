Politiet kom og slo inn et vindu og fant meg liggende på stuegulvet

Gir Wolden og co. det glatte lag: - Det er provoserende

Saken oppdateres.

Hun lyktes ikke på første forsøk, men Ingrid Skjøtskift gir ikke opp. Nå har hun bestemt seg for å ta en ny periode som Høyres ordførerkandidat. Dog, det er et problem all den tid det ikke har vært nominasjon. Men vil Høyre ha henne til å ta opp kampen mot Ap, og det rødgrønne flertallet, er hun klar.

Skjøtskift mener Ap er slitent, og ser store muligheter. Men er det mer fres i Høyre-panna? Og hva kan Høyre bidra med som ikke Ap kan?

Det er fortsatt korona-kok i Trondheim, og onsdag ble det vedtatt nye forskrifter i Trondheim. Men den pekefingeren som kommunedirektør Morten Wolden kom med til innbyggerne i forrige uke, den mener panelet var feilretta.

Ord som provoserende og bak mål brukes om kommunikasjonen.

I tillegg får vi høre om Skjøtskifts tid fra den gangen hun syklet den store styrkeprøven, og gikk lange skiturer med startnummer på.

Og det blir også anbefalinger, deriblant musikk, film, og serie.

HØR podkasten ved å klikke på bildet i toppen – eller gå inn der du vanligvis hører podkast (Acast, iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone).



Les nyhetsbrevet til politisk redaktør Siv Sandvik her

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe