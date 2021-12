Slik vil Gjersvold løse strømsjokket for folk flest

Blar opp 350 millioner for to grønne båter: - Perfekte for oss

Saken oppdateres.

Strømprisen har gått til himmels, og folk er i harnisk. Sør i Trøndelag er det Trønderenergi som driver strømproduksjonen, og konsernsjef Ståle Gjersvold legger ikke skjul på at det er gode tider når man ser på inntektene til selskapet. Samtidig er han soleklar på at strømsjokket ikke er bra for strømprodusentene.

I Omadressert svarer han blant annet på hvilket kjapptiltak han ville ha gjort for å redusere strømprisen for de mange som nå opplever full krise i lommeboka.

- Det er måter å gjøre dette på nå for å skape større forutsigbarhet, sier han.

For snart to år siden var Gjersvold valgkomiteens mann som ny styreleder i Rosenborg. Det endte med at han ble vraket av medlemmene. Nå – tre måneder før et nytt valg - røper han at ambisjonene ikke er lagt bort.

Men det er også en annen idrett han har store ambisjoner og ønsker for. Kanskje får vi en storhall som heter Trønderenergi-hallen.

I tillegg forteller kulturkommentator Terje Eidsvåg en meget interessant historie fra forløperen til det nystiftede Ap-laget - Nidaros sosialdemokratisk forum - som Trond Giske ble leder av tirsdag.

Og som seg hør og bør når julemåneden er her; det blir julesang. På en måte.

