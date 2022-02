Make pancakes, not war 

Tre ledertyper du bør vokte deg for: – Disse kan skape et veldig giftig arbeidsmiljø, sier forsker

Her fyrer ordførere av første salve for ny E6

En seier for naboene, men et tap for miljøet?

Her fyrer ordførere av første salve for ny E6

Saken oppdateres.

23. februar er det nasjonal mannedag i Russland. I følge tradisjonelle (patriarkalske) verdier, som propaganderes i Russland, skal alle menn beskytte fedrelandet, familien og hjemmet. I år et det flere i Russland som stiller spørsmål ved ved disse verdiene og protesterer mot krig. I Sankt-Petersburg henger bannere med "Nei til krig!" fra byens mange broer.

Jeg er en mor. Jeg vil ikke at mitt barn skal ut og krige mot noen når han blir stor. Jeg vil ikke at han skal bli drept, jeg vil ikke at han skal drepe, bare fordi noen maktmenn mener at landegrensa skulle ha gått et annet sted. De siste ukene har jeg vært både redd, trist og forbanna. Jeg har folk jeg er glad i både i Russland og i Ukraina. Jeg vil ikke at de skal krige mot hverandre. De vil ikke krige mot hverandre.

Neste mandag starter feiringen av Maslenitsa både i Ukraina og Russland. Maslenitsa er en ukes lang feiring der man tar avskjed med vinteren og ønsker våren velkommen. Maslenitsa markeres ofte med laging av pannekaker, fordi de med sin gule rundhet minner oss om sola som skinner sterkere og sterkere for hver dag. Jeg vil at vi skal heller feire sol, vår og vennskap og lage pannekaker, framfor å krige og kjempe mot hverandre.

Nei til krig!

Les også: Tatiana Elsoukova: Kiev calling

Innlegget ble først publisert på Tatiana Elsoukova sin Facebook-profil. Gjengis med tillatelse.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe