- Opprørt, nei jeg er fullstendig rasende

Saken oppdateres.

Som kjent trakk Tom Myrvold seg som ordfører i Ørland etter at han ble tatt for flere tilfeller av plagiat. I Ukas Omadressert er vi enige om at han ikke hadde noe valg. Men er journalister så mye bedre? Og hvor går grensen?

Om ikke plagiat, så kommer politisk redaktør Siv Sandvik med en innrømmelse av juks fra absolutt øverste hylle fra da hun gikk på skolen.

Kommentator Maria Can vikarierer for en ferierende Terje Eidsvåg. Trøndersvensken mimrer også tilbake til da hun jukset. Og når hun først er i studio, så lar hun ikke muligheten til å rase gå fra seg. Det får blant annet studentene på NTNU, som vil fjerne svensk og dansk til fordel for engelsk, merke.

Vi får også høre at redaktør Sandvik ikke er en 6'er-kandidat i geografi.

