- Ikke rart vi tenker egg når vi ser Vedum

Disse lederne får ikke Trondheim kommunes koronabonus: - Vi er minst like slitne

Marit gjenvalgt som leder for melkegigant

Jorg vil aldri glemme den spesielle aksjonen for to år siden: - Verden er liten

Vi beklager sterkt at det har vært så mange avvik

Har de nå endelig innsett at dette er helt avgjørende?

NTNU-utviklet båt kan bli tatt i bruk under OL i Paris

Er helmelk bedre for barn enn lettmelk? Dette svarer ernæringseksperten

Seier og tap for curlinggutta i VM – ligger utsatt til

Saken oppdateres.

Tenk deg at du har gått gjennom valgkampen med å si ja til alt, og ledd til alt, mens du nå må si nei og være alvorlig.

Slik er det for Trygve Slagsvold Vedum nå. Finansministeren må nemlig kutte, kutte og kutte. Politisk redaktør Siv Sandvik mener det er en rolle han trives meget dårlig i, og forteller oss hvorfor i ukas utgave av Omadressert.

Mens kulturkommentator Terje Eidsvåg tar seg i å savne - noe han aldri hadde trodd - en tidligere finansminister.

Men der det ikke kuttes er prisen på bussbilletten i Trondheim. Vi får en sliten småbarnsmors betraktninger rundt akkurat det.

For er det ikke urettferdig at den fra før dyre enkeltbilletten koster like mye, uansett om du kjører én kilometer eller 60 kilometer? Og hvor teknisk vanskelig kan det være å utvide gyldighetsperioden?

I tillegg blir det påskeanbefaling fra øverste Netflix-hylle.

