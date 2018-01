Svikt i alle ledd

Dette er uttrykk for at folk og fagmiljø er for mye hjemme alene og trenger jording

De siste ukene har det virket som norsk politikk er en sump i ferd med å bli tørrlagt. Det føles som stanken fra bunnslammet sprer seg i offentligheten.

Vi har hatt lukten i nesa i flere år allerede. I 2011 avslørte VG at Frps Bård Hoksrud hadde tatt med seg FpU-medlemmer på bordell i Riga. Aps Roger Ingebritsen trakk seg i 2012, etter at det kom fram at han hadde hatt et forhold til ei 17 år gammel jente i partiet. Noen år tidligere trakk Venstres nestleder Helge Solum Larsen seg, etter å ha blitt anmeldt for voldtekt.

Så kom #metoo. Like over nyttår trakk Trond Giske seg som nestleder etter flere varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet. Deretter måtte Frps justispolitiske talsperson, Ulf Leirstein, «stille sine verv i bero» da det kom fram at han hadde sendt pornobilder til mindreårige medlemmer av FpU. I helga trakk KrF-politikeren Julia Sandstø seg, fordi hun hadde måttet stå skolerett for partiledelsen etter å ha varslet om seksuell trakassering fra en eldre partifelle.

Etter at unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise gikk av, angivelig på grunn av #metoo-kampanjen, kom det fram at flere fylkeslag hadde innført tiltak for å verne unge jenter i partiet mot tilnærmelser fra lederen.

Fungerende Unge Høyre-leder Sandra Bruflot sier ledelsen i Unge Høyre var kjent med flere av historiene om Tonning Riises oppførsel, men de ble tatt for å være en del av en pakke med rykter som angivelig ble spredd som del av en intern maktkamp. Det gjør ikke saken bedre.

Ifølge Aftenposten skal Riise ha hatt sex med ei overstadig beruset jente, etter å ha blitt satt til å passe på henne. Hvis historien er sann, kan det dreie seg om voldtekt. Det er påfallende at den kom fram knappe tre uker etter at Erna Solberg snakket om seksuell trakassering som et tilbakelagt stadium i partiet.

Enda mer påfallende er det at Tonning Riise ble gjenvalgt som leder av Unge Høyre. Senere ble han førstekandidat for Høyre i Hedmark. Ifølge VG ble moderpartiets generalsekretær varslet allerede i 2014. Det benekter Høyres daværende generalsekretær, Lars Arne Ryssdal. Under en pressekonferanse onsdag, tok Erna Solberg selvkritikk for håndteringen av varslene og sa at hun ikke ble kjent med varslene før nylig.

Hvis det stemmer, er det alvorlig. Enten har generalsekretæren i Unge Høyre sviktet partiledelsen ved å ikke opplyse om varselet, eller så har høytstående folk i moderpartiet sviktet jenta som varslet ved å skjerme Tonning Riise mot sanksjoner. Det blir neppe smertefritt for Høyre.

Den mest nærliggende forklaringen på at Høyre, Ap og KrF ikke har tatt tak i sakene som har kommet fram, er at de har overtalt seg selv til å se en annen vei. I så fall har de vendt unge, kvinnelige medlemmer ryggen.

Det er nemlig åpenbart at det ikke er greit å sende porno til 15-åringer, ta ungdomspolitikere med på bordell eller stikke tunga i munnen på noen mot deres vilje, slik Line Oma beskrev en episode med Giske overfor NRK. Å ha seksuell omgang med en overstadig beruset 16-åring, er så langt unna akseptabelt at det kan være ulovlig.

Spørsmålet er hvorfor reaksjonene har kommet så sent. Kanskje er det fordi partienes ledelse ikke har forstått alvoret i varslingssakene. Kanskje er det fordi noen har sett en annen vei, fordi det å gripe inn var ensbetydende med å miste sentrale og talentfulle politikere. Hvis det første er forklaringen, er det skammelig; hvis det er det andre, er det både kynisk og skammelig.

Da Giske-saken sprakk, kom Jonas Gahr Støre tidlig på banen. Etter hvert markerte han tydelig støtte til varslerne i partiet og sa at #metoo var et veiskille for Arbeiderpartiet.

Det er stadig uklart hvem i Høyre som har visst om varslene. Som partileder skylder Solberg uansett varslerne å ta et ordentlig oppgjør med ukulturen i Høyre. Som statsminister skylder hun velgerne å vise vilje til å ta ansvar. Hvis ikke onsdagens selvkritikk blir fulgt opp med handling, har hun sviktet på begge fronter.

