Saken oppdateres.

Selv om det er langt mellom lønna i desember og lønningsdagen i slutten av januar, så ordner det seg.

Jeg er nemlig rik som et troll. Overalt har jeg penger stående på konto. Folk bare gir dem til meg, uten at jeg trenger å løfte en finger.

Hver dag tikker pengene inn. Innboksen er full av beskjeder om at jeg er en krøsus – i bitcoin. Det er bare å svare på en mail, legge inn kontonummeret mitt, så skal du se at formuen straks vokser til uante høyder. Én bit her, og én bit der, det blir fort penger av slikt.

Min nye velstand henger også antagelig sammen med at en rekke unge kvinner nå vil bli venn med meg på Facebook. Fra hele verden tar de kontakt med en halvgammel kar fra Namdalen. Sosiale medier har gjort verden mindre, men at den var blitt så liten hadde jeg ikke drømt om.

Man kan jo undre seg over hva disse damene ser i en sånn en som meg, men jeg utelukker ikke at de er interessert i mine kommentarer om byutvikling og lokalpolitiske forhold i Trondheim. De vil nok lære mer om hva som foregår her. Bitcoinformuen bidrar nok også.

2018 ser ut til å bli bra, både økonomisk og sosialt. Nå er det bare å finne ut hva jeg skal bruke pengene og oppmerksomheten til.

