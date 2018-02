Ernas nye venn

Saken oppdateres.

DDE-Bjarnes snuoperasjon fra å være kompis med Jens Stoltenberg til å be Erna Solberg på hjemmebesøk, kan tolkes som et bilde på ideologienes fall og sosialdemokratiets skrinne kår i vår tid. Denne uka inviterte han statsministeren til middag, spilte «Vinsjan på kaia» på pianoet og inviterte til småprat om velferdsstatens fremtid. Slik bygger både Erna Solberg og Bjarne Brøndbo popularitet og image rundt et spisebord i Namsos.

Ernas nye «bestevenn» er en trønderrocker fra Namsos som også driver egen bedrift. Allianse med en mann av folket på et bilopphuggeri på Skage, og i neste øyeblikk en artist i bar overkropp, trekkspill og folkekjære sanger, er en politisk godbit for en statsminister som skal bygge folkelighet og leve opp til tittelen på boka hun skrev i 2011, «Mennesker, ikke milliarder.»

Statsministeren har lenge lovet et besøk på bilopphuggeriet til Bjarne Brøndbo på Skage i Namdalen. Mandag ble det gjennomført, med påfølgende middag for Erna, Brøndbo-familien og inviterte høyrepolitikere fra Namsos.

Brøndbo var opptatt av å forklare Solberg om gjenbruk, sirkulærøkonomi og høggeribransjens arbeid for å endre sitt omdømme. På programmet sto imidlertid ikke diskusjonen som DDE-Bjarne lanserte våren 2017. Da gjorde han det klart at hans forhold til Ap var over, nå hadde han meldt seg inn i Høyre. I mai 2017 deltok han i en kick off for Høyres valgkamp.

- Men det kommer vi nok til å snakke litt om under middagen hjemme hos meg, sa Brøndbo noen timer før statsministeren landet i Namsos.

Trønderrockeren har ikke lagt skjul på at han er provosert over fagbevegelsens innflytelse i Arbeiderpartiet. Han har blitt Ap-svikeren som ruster til kamp mot fagbevegelsen, velferdsgoder og venstresidens seire gjennom hundre år. DDE-Bjarne er bekymret for at landet bruker for mye penger på å drifte oss alle sammen. Vi kan ikke lenger holde oss med folk som pensjonerer seg når de er 58 år, slik de gjør i politiet og Forsvaret, har vært budskapet fra rockeren og bedriftseieren. Det klinger godt i høyrekretser.

Når en tidligere venn av Ap og Jens Stoltenberg plutselig tar bladet fra munnen, melder seg inn i Høyre og blir venn med Erna, sender det politiske signaler inn i den store debatten om hvordan vi organiserer velferdsgodene, finansierer pensjonene og ruster oss for fremtiden. Det svir nok ekstra for et Ap i full krise at det er den folkekjære frontfiguren i DDE som nå åpner døra på vid vegg for en statsminister fra Høyre. Det er ikke mange år siden DDE og Brøndbo var fast inventar på arrangement som Ap sto bak.

Høyre, Frp og Venstre har utfordret fagbevegelsen ved å åpne for flere midlertidige ansatte. Jeløya-erklæringen legger opp til å åpne for helt nye arbeidstider og kutt i overtidstillegg for lange arbeidsdager. Nå har Erna og regjeringen fått en mann av folket, med beina på bakken i et bilopphuggeri, til å stå i kampen mot mektige LO og Ap. Slikt kan skape diskusjoner rundt flere middagsbord enn hjemme hos familien Brøndbo.

Forrige uke la Nav frem nye beregninger som viser at kostnadene til de fremtidige alderspensjonene kommer til å øke med mellom 20 og 90 milliarder frem mot 2060. Samtidig blir det færre som jobber og som bidrar til å finansiere våre velferdsordninger. En debatt om velferdsordningene, arbeidslivet og hvordan vi organiserer samfunnet på, er derfor helt nødvendig.

Men det er vanskelig å se at løsningen på utfordringene finnes utenfor det veletablerte og velfungerende avtaleverket og trepartssamarbeidet som har skapt mye av den velferdsstaten vi kjenner. Erna Solberg griper selvsagt sjansen, ikke bare til en gratis middag, men til å skape nye allianser med nye venner.

Det funker, både til å bygge image og til å blåse nytt liv i diskusjonen om fremtidens Norge.

