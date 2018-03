Så kom påskeopprøret i Frp

Saken oppdateres.

Frp har fått sitt eget påskeopprør. Det ble startet av bystyrerepresentant Mats Ramo i Trondheim som var modig nok til å slå hardt i bordet. I et leserinnlegg i Adresseavisen tok Ramo et kraftig oppgjør med hvordan Frp har håndtert saker om seksuell trakassering på. Ramo sa at det ikke var trygt for unge jenter å delta på partiarrangementer, at varslere ikke har blitt tatt på alvor og at man i Frp har en kultur der politiske talenter slipper unna reaksjoner, uansett hva de har gjort. Begeret fløt over for Ramo da organisasjonsutvalget i partiet like før påske lot en nasjonal tillitsvalgt beholde sine verv etter at han hadde brutt partiets etiske regelverk.

Først fikk Ramo kjeft fra de voksne i partiet som mente slik kritikk må tas internt og ikke i avisspaltene. Så kom heldigvis flere ungdomspolitikere på banen for å støtte opp. Først kom fylkesstyret i Hordaland FpU med et opprop der de mener at Frp skyver ansvaret for håndtering av metoo-saker over på ungdommene og at partiet ikke har tatt seksuell trakassering på alvor. Etter utspillet fra Hordaland kom også flere unge tillitsvalgte på banen. Nå har en rekke tillitsvalgte i ungdomspartiet skrevet under på oppropet som retter knallhard kritikk mot partiledelsen. Også FpU Trøndelag støtter kritikken, og mener det må tas nye grep i partiet.

Nå spør flere i partiet seg om Siv Jensen og partiledelsen egentlig har tatt saker om seksuell trakassering på alvor. Vi husker alle de pinlige formuleringene fra Jensen om at hun ikke husket om hun hadde blitt varslet om uetisk oppførsel fra stortingsrepresentant Ulf Leirsteins side i 2012.

Det er ikke vanskelig å forstå at unge mennesker i Frp kjenner på en lei følelse av at partiledelsen ikke tar disse sakene alvorlig nok. Det har vært tåkeprat, hukommelsessvikt, bagatellisering og manglende handlekraft som har preget Frps håndtering av disse sakene helt siden metoo-kampanjen forandret alt.

Det var på tide at noen snakket høyt og tydelig og sørget for en offentlig skittentøyvask. Det er ikke lett å se hvordan man ellers kan få ledelsen i Frp til å ta seksuell trakassering alvorlig nok. Alle politiske parti har hatt sine prosesser. I samtlige parti har det vært grunn til å rette kritiske søkelys mot måten disse sakene er blitt håndtert på.

Men det er ingen andre som har håndtert disse sakene så dårlige som Frp. Til tross for klønete prosesser både i Ap og Høyre, hår både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre vært tydelige på at de ikke aksepterer trakassering og brudd på partienes etiske reglement, og de har sørget for at de som har brutt reglene ble fratatt sine posisjoner. I Frp sitter man igjen med inntrykket av at Siv Jensen ikke husker, og at det er nok med en reprimande etter at du på Snapchat har invitert en 14-åring med på sex.

Derfor er det ikke rart at opprøret nå kommer innenfra, og at det er kraft nok i det til å virkelig blåse ut veggene i organisasjonen. Grasrota ser ut til å ha fått nok av unnfallenheten partiledelsen har vist så langt.

Mats Ramo startet en viktig prosess i Frp. Selvsagt ble han kritisert for å være illojal når han tok oppgjøret ut i offentligheten. Men hva skulle han ellers ha gjort for å få noen til å bry seg? Frp-ledelsen har fått kjenne vreden fra sine egne ungdommer, og det har de fortjent. Hele metoo-bevegelsen har vist at det var nødvendig å ta skittentøyet ut i offentlighetens lys for å få gjort ordentlig rent. Det må skje i Frp også.

