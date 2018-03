Tidene skifter – og takk for det

Saken oppdateres.

Nå er det tid for fuglesang, småsko og utepils. For mange er våren favoritten blant årstidene. Andre av oss synes vinteren, og spesielt den vi har hatt i Trøndelag i år, er den beste tiden på året. Uansett om du heier på vinteren, våren eller sommeren, kan vi alle prise oss lykkelig over at vi lever et sted på denne kloden hvor vi kan oppleve at tidene skifter. Stakkars dem som har sommer hele året.

Det er jo skiftene mellom årstidene som gjør vår del av verden helt spesiell. Vi har lyse, varme sommernetter med bølgeskvulp og sommerblomster. Vi kan la oss fascinere av krystallklare høstdager med snø på toppene, gult løv på trærne og bugnende moltemyrer. Vi kan kjenne hvordan en isblå vinterdag river i nesa, mens du glir sakte frem i nylagte skispor mellom snøtunge grantrær. Du kan våkne til lyse vårmorgener med fuglesang, duft av våt jord og tiurleik på myra. Alt dette i løpet av 365 dager her oppe helt nord i Europa. Det blir ikke stort bedre enn det.

2. påskedag er for meg selve dagen som markerer at vinteren er over for denne gang. Da vi var små, var dette dagen da det endelig var lov til å ta av stillongsen og gå i «bærleggene» under buksa. Småskoene kunne hentes frem fra loftet, og endelig kunne vintersko, lue og votter pakkes bort. Sykkelen kom frem fra kjellerboden, rattkjelke og ski ble satt vekk. Lyse vårkvelder, nyvasket og nysmurt apachesykkel og en fotballbane som så smått begynte å bli bar, ga nye muligheter og grobunn for utferdstrang og nye eventyr.

Det er ikke tilfeldig at diktere og sangere har priset våren opp og i mente. Når påska er over starter den mest romantiserte årstiden av dem alle. Sevja stiger både her og der. Etter måneder med snø, kulde og mørke, kaster vi klærne, trekker ut fra hulene våre og gjør oss klar til at ting skal spire og gro på så mange ulike måter. Nå kan skiene skrapes for rødt klister og settes tilbake i bua. Men ikke sett dem for langt unna, mai kan by på aldeles fantastiske skiturer bare man kommer seg litt oppi høyden.

Lyset er tilbake, snøen smelter dag for dag, og småfuglene synger fra morgen til kveld. Temperaturene kryper oppover, det er tid for å lete frem hagemøbler og grill og kose seg med synet av hvitveis og krokus som titter frem langs husveggen.

Etter hvert skal «gåsungene» poppe frem på seljetrærne, museørene på bjørka melder seg om ikke lenge. I fjæra dukker tjelden snart opp. Vipa skal snart lande på de første bare åkerflekkene og finne seg en kjæreste. Gåseplogene skal igjen trekke nordover. Og i skogen begynner tiuren med sitt urgamle og mystiske spill. En grå natur som har sovet under snøen, skal så smått bli grønn og frodig igjen. Det er en vakker og hektisk tid vi går inn i etter at mye har ligget i dvale gjennom vinteren.

Mens vinteren stort sett er ren, hvit og dekket av snø, byr våren på utfordringer fordi all dritten kommer frem. En rusletur i nabolaget avslører hundeeiere som i ly av vintermørket har tuslet videre uten å rydde opp etter bikkja si. Det kan også se ut som om hele verden har begynt med posesnus og at det er en menneskerett å spytte griseriet på fortauet. «Det e mytji som kjem fræm når snøen fersvinn», sang Gluntan for et lite liv siden. Det slapp vi å forholde oss til når alt lå under is og snø.

Våren byr på helt andre og mye vanskeligere prøvelser. I alle fall for oss som ikke er så happy med pollen. Alle pollenallergikere vet at øynene snart kommer til å svi, det kommer til å klø langt inni hodet et sted når bjørk og gress og andre grønne saker skal formere seg. På slike dager er det flere av oss som lengter tilbake til iskalde januardager da blomster og trær var godt pakket inn i snø og sov stille og rolig uten å tenke på pollen eller fremtidens generasjoner.

Det er likevel mye fint å si om våren. Den er på mange måter den mest spennende årstiden av dem alle. Alt våkner til liv og alt skjer i et voldsomt tempo. Plutselig er det midtsommer. Og før du har fått på deg badebuksa har sola snudd og vi er på vei mot høst og vinter igjen. Det gjelder derfor å utnytte denne fine og lyse tiden på best mulig måte.

Det er fordeler og ulemper med alle årstider. Det aller beste er muligheten til å glede seg over at årstidene skifter. Selv om jeg er glad i både ski og snø, er jeg også glad i fuglesang, lyse vårnetter og ørret som vaker etter døgnfluer på et fjellvann der isen nettopp har gått. Vi er heldig som har muligheten til å gå lei av en årstid, akkurat i det naturen her i nord dekker opp til en ny.

Nyt våren. Den kommer nå.