Bitcoin i tusen biter

Saken oppdateres.

For et knapt halvår siden gremmet jeg meg over å ikke ha kjøpt en bitcoin eller to i 2010. Tenk hva jeg hadde tjent! Jeg kunne ledd av boligmarkedet og studielånet. Tesla? Pøh! Gi meg et el-fly, veien er for røkla.

Det ble heldigvis med drømmen. Nå er nesten to tredeler av bitcoin-verdien barbert bort.

Den norske «bitcoinfarmen» Digital Mining sluttet nettopp å betale ut penger til nettverket sitt. Grunnen? Det koster mer å lage bitcoin enn man kan tjene på det. Kanskje ikke så rart, når bitcoin bruker mer strøm enn hele Irland. De som ville tjene fett på å «lage» bitcoin med datamaskinene sine, selger skjermkort på Finn.

«Ser ut som jeg må spise nudler», skriver en bruker på nettforumet Reddit. Han ber til tekno-gudene om at vinden skal vende, for han har gjort som rapperen Petter: Satset alt, satset kaldt, overalt. Det blir nok ikke hans tur, selv om han brenner permanent for digitale penger.

Trodde du bunnen var nådd? Da har du ikke hørt om selskapet Long Blockchain. Før het de Long Island og lagde iste. Så skiftet de navn og påstod at de satset på blokkjede, teknologien som brukes til å «lage» bitcoin. Onsdag ble de sparket av børsen. Satsingen var en bløff.

Litt iste kan sikkert hjelpe dem å holde hodet kaldt neste gang de får en god idé.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter