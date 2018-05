Gnagsåret i Senterpartiet

Eirin (21) fra Stjørdal dro til Zambia for et år. Der ble hun landslagstrener i håndball

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har rett i at ingen kan pålegges straff eller sanksjoner uten at det foreligger bevis, og uten at man vet hvem man skal sanksjonere mot. Ti menn på en hyttetur på Storlien har alle bedyret sin uskyld. Det eneste som er sikkert, er at minst en av dem ikke snakker sant. Kollektiv straff mot alle ti ville vært urimelig og skapt en situasjon som om mulig er enda verre enn den partiet nå står oppe i.

Torsdag sendte sentralstyret ut pressemeldingen som slår fast at den famøse meldingen fra hytteturen på Storlien i 2016 er et klart brudd på partiets etiske retningslinjer. Samtidig slås det fast at det er svært beklagelig at ingen har ryggrad nok til å stå frem og innrømme å ha sendt den nedrige meldingen. Selvfølgelig måtte de si nettopp det. Når politiet denne uka henla saken, har ikke partiledelsen flere muligheter til å komme videre.

Det er en tid for alt, og nå er det tid for å gå videre. Det er ingen grunn til å tro at man nå kan komme til bunns i sexmeldings-saken gjennom å lete etter synderen i nye runder. Men på veien frem til torsdagens sentralstyremøte har ledelsen i Sp bevist for en hel verden at de ikke er i stand til å håndtere varslersaker, trakassering og interne konflikter. Alle forhold rundt sexmeldingen har vært håndtert på en klossete og stakkarslig måte. Liv Signe Navarsete fortjener ikke bare unnskyldninger fra ti menn på hyttetur, men fra hele partiledelsen.

Hovedansvaret for denne situasjonen ligger på en eller flere av de ti på hytteturen, men ledelsen i partiet bør gå i seg selv og granske hvorfor de ikke klarte å håndtere saken bedre. Liv Signe Navarsete kaller håndteringen elendig, og et symbol på hvordan varsler ikke skal håndteres. Det er ikke å ta for hardt i.

Hele denne saken er et pinlig eksempel på unnfallenhet og elendig håndtering av en varslersak. Ingen i partiledelsen tok tak i saken da den ble varslet om for to år siden. Partisekretæren hadde «glemt» varselet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok et par telefoner, uten å finne ut noe som helst.

I stedet for å gripe saken mens den fortsatt var fersk, ble den lagt til side. I to år lå dette gnagsåret og verket i partiet, før det plutselig nådde mediene og offentligheten. Da var det allerede for seint å rydde opp. I stedet endte man opp med et pinlig forsøk på å få gjerningsmannen til å stå frem under trusler om politianmeldelse. Som om det skulle være en kreativ løsning på et problem som hadde ligget i en skuff i to år?

Hytteturen i 2016 og meldingen til Navarsete kommer til å ligge i bakhodet på alle i partiet i mange år fremover. Hver gang de møtes til landsmøte eller i andre sammenhenger vil spørsmålet dukke opp: Hvem sendte meldinga?

Ola Borten Moe, som har bedyret sin uskyld og beklaget, har midlertidig trukket seg om nestleder. Det er nå opp til han om han vil tilbake i den rollen. Uansett hva han velger, er han svekket i partiet, både i Trøndelag og nasjonalt. Skal han tilbake som nestleder må han jobbe for å gjenreise tilliten i et parti som har vært ridd av dype personkonflikter i en årrekke. Og som har hatt en partikultur med klare usunne trekk og som har en ledelse som bør ha lært av sine egne feil på veien.

