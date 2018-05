Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Saken oppdateres.

Det er streik i NRK. 17. mai-sendingen er redusert til å vise barnetoget i Oslo. Godt vi nordmenn har for vane å drukne sorg, glede og bunadssølv i billige bobler, kunne man fristes til å si. Men ikke denne gangen. Et barnetog på Karl Johan som erstatning for klissvåte barneskoleklasser i Midtbyen? Traumet blir for stort.

Men frykt ei, unnsetningen er på vei. Er det en fugl? Er det et fly? Nei, det er Senterpartiet!

Sp-politikere ber NRK og journalistenes fagforening om å lage 17. mai-sending likevel. Streiken må settes på pause, Norges velbefinnende står på spill.

I en Facebook-post kronet med ni norske flagg skriver Trygve Slagsvold Vedum at NRKs 17. mai-sending er «viktig for nasjonen». Sandra Borch dropper flaggene, men retorikken er så tyktflytende at den hører hjemme i en Kvæfjordkake: «Jeg har full forståelse for streiken, men NRK er viktig for mange, særlig viktig for de mange gamle som ikke kommer seg ut for å feire grunnlovsdagen», sier hun til VG.

Her har landets arbeidsgivere noe å lære. Bare fantasien setter grenser for hvilke streiker som kan avblåses. Nesten alt er viktig for mange og særlig viktig for noen.

Bussjåfører i streik? Glem det. Busstilbudet er viktig for mange reisende og særlig viktig for oss uten førerkort. Vi kommer oss ikke til byen når bussen ikke kjører.

Baristaer? Det blir ingen dekning av noe, heller ikke 17. mai, hvis journalistene ikke får sin daglige hipster-bensin. Kafémedarbeidere i det ganske land, la streikevåpenet ligge i skuffen, for nasjonens skyld! Hvem hadde trodd Senterpartiet var på vei til å bli kaffe latte-sjefenes våpendrager? Sånn har det altså blitt.

Butikkmedarbeidere? No way. Lite er så viktig for så mange som dagligvarebutikken. At Rema holder åpent, er særlig viktig for alle som ikke fylte kjelleren med hermetikk sist Trumps Twitter-konto utløste et anfall av krigsangst.

Konklusjonen er uunngåelig: Streik bør ikke finne sted. Nasjonen, de eldre, tv-titterne, shopperne, busspassasjerene og kaffe latte-drikkerne ser til dere, Borch og Vedum! Har dere hjerte for hele landet, er det på tide å sette foten ned for alvor.

