Tran funker ikke. Omega 3-kapsler er verdiløse. Skal vi tro en omfattende undersøkelse fra Cochrane-organisasjonen, har fiskeolje ingen helseeffekt.

Så til alle som har kjent tranaromaen snike seg forbi drøvelen flere timer etter at Möllers-kapselen var svelget unna: Det var nytteløst.

Et Norge uten tran? Går det an, da? Heldigvis er det håp. En annen studie forteller at kaffedrikking gjør at vi lever lenger. Kan kaffe bli den nye tranen? Selvsagt. Her er to eksempeler til inspirasjon.

For noen år siden besøkte jeg iblant en kafé der kaffebryggingen minnet om solera-systemet fra sherryproduksjon. Mens spanjolene blander ny og gammel vin, blandet kafeen ny og gammel kaffe for å oppnå et resultat i grenselandet mellom asfalt og maursyre, et sted der hjerteklapp og halsbrann går opp i en høyere enhet.

Den overlegent verste kaffen jeg har drukket, ble brygget i USA. Det var som om noen kastet en bøtte varmtvann over noen tre-fire bønner. Men etter hvert snek den seg på, smaken av hasselnøttessensen noen hadde dumpet inn i brygget. En blanding av aske, bedervede hasselnøtter og en naturstridig sødme. Hadde noen gitt meg en skje tran etter at jeg smakte på denne kaffen, hadde jeg gitt ham en Michelin-stjerne.

Den som vil lide for sunnheten, har nok å ta av.

