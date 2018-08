Troll trenger ikke talerstol

Hvert år stenger flere titalls hus dørene for godt. Erlend ville ta bildene før det ble for sent

I januar i år fikk Studentersamfundet kritikk for å ha invitert Hans Lysglimt Johansen, lederen for det politiske partiet Alliansen, til et arrangement om Donald Trumps første år som president. Flere tok til orde for at invitasjonen skulle trekkes tilbake.

I utgangspunktet var Lysglimt mest kjent for å vifte med et sverd på Trygdekontoret på NRK. Bakgrunnen for kritikken mot Samfundet var blant annet at Lysglimt hadde ytret at «negroid rapkultur» er skadelig for norsk ungdom og antydet at jødene kontrollerer samfunnet. Rasisme og antisemittisme i en høyst uskjønn forening, med andre ord.

Alliansen framstår som et nettforum som av en eller annen grunn har dannet et politisk parti. Ved valget i 2017 fikk de en oppslutning på 0,1 prosent. Partiet har drøye 5300 følgere på Facebook, ungdomsorganisasjonen Allianseungdommen under 700. De bruker tiden på å produsere memes basert på Ringenes Herre (hver til sitt) og å diskutere høyreekstreme konspirasjonsteorier om at innvandring er et skjult folkemord på hvite mennesker. Budskapet er naturlig nok ikke spesielt populært. Ifølge Filter Nyheter møtte rundt 15 mennesker opp til Lysglimts appell på Arendalsuka torsdag.

Forrige uke gjentok historien fra Samfundet seg. Etter at Alliansen fikk tillatelse til å delta under Arendalsuka, kom det flere skarpe reaksjoner. Antirasistisk senter mente partiet burde utestenges, og trakk fram en serie twitter-meldinger fra Lysglimt der det blant annet sto: «Vi må få opp et inferno av raseri og slå tilbake landssvikerne. Jeg tenker meg et raseri på linje med den franske revolusjonen», at «folket må holde de liberale politikere, pressefolk, aktører personlige ansvarlige når konsekvensen kommer», og til slutt «it is treason and the treasonous shall hang».

Folk er rettmessig forbannet. Rasende. Vi trenger mer raseri, mer hat. Og det kommer. — HansLysglimtJohansen (@LYSGLIMT) 29. juli 2018

It is treason and the treasonous shall hang. — HansLysglimtJohansen (@LYSGLIMT) 30. juli 2018

Stort lenger vekk fra demokratiet enn å gå inn for at meningsmotstandere hører hjemme i galgen, kan man knapt komme. Jo da, Lysglimt er en provokatør, på linje med amoralske nettkrigere som først og fremst er ute etter å håne meningsmotstandere. Men når man først har bestemt seg for å være partileder, har utsagn konsekvenser, uansett hvor mikroskopisk partiet er.

Lysglimt har for vane å unnskylde seg med at uttalelsene hans ikke skal tas bokstavelig. På Studentersamfundet kalte han seg «en djevelens advokat i en offentlig debatt som er blitt kvelende trang», ifølge studentavisa Under Dusken. I etterkant av kritikken fra Antirasistisk Senter, hevdet Lysglimt at uttalelsene om landsforrædere var ment «poetisk». En mer sannsynlig forklaring er at de var ment å provosere.

Provokatorisk visvas, dårlig skjult rasisme og fantasier om landssvikeroppgjør er antakelig innenfor ytringsfriheten. Men de fortjener ikke en talerstol. Selv om hensikten med utsagnene er å få oppmerksomhet, bør de være diskvalifiserende. Hvis vi skal ha en grense for hva som ikke kan aksepteres, bør den gå ved utsagn som støtter dødsstraff for meningsmotstandere. At det liksom skal være «poetisk», hjelper ikke det minste.

For kort siden fjernet Facebook, Youtube og Apple konspirasjonsteoretikeren Alex Jones fra sine plattformer. Jones, som blant annet har hevdet at ofrene for skolemassakren ved Sandy Hook var «skuespillere», ble etter sigende utestengt på grunn av hatefulle ytringer.

Betyr det at han ble fratatt ytringsfriheten sin, slik støttespillerne hans hevder? Nei. Jones har ikke blitt forfulgt eller straffet for å ytre seg. Han har bare mistet flere viktige talerstoler. Hans kanal Infowars kan fremdeles publisere rælet sitt andre steder på nettet. Riktignok blir det vanskeligere for ham å nå et stort publikum, men verken Facebook eller Youtube har noen forpliktelse til å hjelpe ham med å spre løgner og hets.

Det er en lekse vi også bør lære. Neste gang noen vil trolle norsk offentlighet med antidemokratisk retorikk, bør de henvises til å rope i skogen. Der får de forhåpentligvis ikke noe svar.

