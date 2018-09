– Politikerne er som små barn

Saken oppdateres.

«Der!» Både fotografen og jeg har sett det. Stefan Löfven, den sosialdemokratiske statsministerkandidaten, har fått svidd et hull i fjeset. Der øynene skulle ha vært, er det bare litt plastnetting igjen.

Søndag går svenskene til urnene igjen. Målingene viser dødt løp mellom venstresiden og den borgerlige Alliansen. Gamblingsidene holder en knapp på at Moderaternas leder Ulf Kristersson blir statsminister etter valget. Valgkampen handler om innvandring, bilbranner i Göteborg-området, gjengkriminalitet. I sosiale medier sprer falske kontoer falske nyheter om det svenske samfunnet.

Men Sverige er ikke bare eliten i Stockholm, svartsvidde biler i Göteborg og såkalte «svenske tilstander» i Malmö.

LES OGSÅ: Glohet sommer i Malmø

Vi er i Järpen i Jämtland, noen mil øst for Åre. Her fikk Socialdemokraterna støtte fra nesten halvparten av velgerne i 2014. Utover en bråte sosialdemokratiske plakater som lover arbeid, helse og likhet, er det lite politikk her. Valgbodene har vært borte i flere dager, sier noen pensjonister på en parkeringsplass. Kanskje rykker noen politikere inn i Järpen igjen i helgen, men ingen vet.

Langs veien er det Centerpartiet, en liberal utgave av den norske navnebroren, som dominerer. Et par lokale kandidater for Moderaterna drukner i en strøm av grønne plakater som lover utvikling i distriktene.

«Det er bøndene», sier to eldre kafégjester i Järpen. Vi møter dem i et hjørne av det eneste åpne spisestedet vi har funnet, en butikk og kafé drevet av Røde Kors. «Før var det en Centern-plakat på hver bondegård», sier de to. Her i Järpen fikk Centern bare åtte prosent oppslutning ved forrige valg. I Jämtland totalt var det over 17 som stemte på partiet som sier at distriktene skal utvikles, ikke avvikles.

LES LEDEREN: Sverige er nok en gang på vei mot politisk kaos

De to kafékameratene vil ikke si hva de heter, og bilde kan vi glemme. «Man skal ikke gi for mye», sier den ene. Men de er bekymret. Ikke for innvandring, virker det som, men for miljøet. I vinter var det unormalt mye snø i Jämtland. Alle forberedte seg på en diger vårflom da snøen smeltet i løpet av noen dager. Men mye av vannet fordampet, mens resten trakk ned i bakken og forsvant. Noen måneder senere sto skogen i brann. Det kan få tankene i gang hos de fleste.

Det samme vil järpingene neppe si om valgkampen. Tora jobber i Røde Kors-kafeen, og pendler mellom Stockholm og Järpen, Hun inviterer oss på kjøkkenet. Noe av det første hun sier, er at politikerne oppfører seg som små barn i debatter. «Lekestue», sa kafékameratene en halvtime tidligere.

Unntaket er Jimmie Åkesson. Han snakker om hva partiet vil gjøre om de får makt. Om folk her i Jämtland liker det, er et annet spørsmål. «Sverige ska hålla i hop», står det på en SD-plakat i Åre. Noen har spraymalt Åkesson så bare litt av brillene og den glattkjemmede frisyren er synlig. Det er ikke like mye fyr i SD-motstanderne i Åre som i vandalene i Järpen.

SD er kanskje mindre populære her enn ellers, men at de kan bli Sveriges nest største parti, gir valget en tyngde det ikke har hatt på lenge.

LES KOMMENTAREN: En matsnobb tar fleskebussen

«Det står mellom mistro og åpenhet», sier Tora. Det begynte i 2014, da Sverigedemokraterna virkelig begynte å vokse. Er det Sverigedemokraterna som står for mistroen? «Nei», svarer Tora. Nesten alle partiene har latt seg rive med. De anklager hverandre for fjorårets feiltrinn, sprer frykt.

Ingen står for et positivt verdenssyn, sier Tora, en visjon for hvordan framtidens Sverige skal se ut. Miljøpolitikken finnes bare på papiret.

«Det eneste partiet som er annerledes, er Sverigedemokraterna», sier kafékameratene. Men er det bra at de er annerledes, spør jeg. «Det er ting i partiet som ikke sitter godt hos meg», sier den ene.

Avisa Expressen og den antirasistiske stiftelsen Expo har de siste ukene avslørt at flere av politikerne som stiller til valg for SD har nazistiske sympatier. En av dem har lagt ut et manipulert bilde av Anne Frank, der hun har på seg en hettegenser der det står «Coolest Jew in the Shower Room». En annen har hyllet Hitler.

Jo, sier den ene kafégjesten, det er nazistene som er problemet. Men det er grenser for hvor dypt skepsisen stikker. Han og kameraten er enige: Etter valget bør de tre største partiene – Socialdemokraterna, SD og Moderaterna – danne en samlingsregjering.

LES OGSÅ: - Det svenske folk er truet. Rent biologisk

Når vi spør Tora om hun ser noe positivt i valget, sier hun noe lignende. Det kan hende at SDs vekst gjør at blokkpolitikken får en smell etter valget. De siste årene har de politiske koalisjonene vært fastlåst. Ingen søker over streken. Det er på tide at det endrer seg.

Det framstår ikke som spesielt sannsynlig. Så lenge verken Socialdemokraterna eller Moderaterna vil samarbeide med SD, har Sverige kurs mot parlamentarisk kaos.

På vei tilbake kjører vi forbi en ny Centerparti-plakat: «Nu är det allvar». Sett fra Järpen er det nok heller duket for nye runder med lekestue.

Les flere kommentarer av Morten Langfeldt Dahlback her

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter