Å lytte til læreren er ikke så dumt

Bare så det er sagt, de fleste lærere synes det er en gave å jobbe med barn og unge. Det er slitsomt, men stort sett veldig artig. Likevel, det er så mye annet hele tiden, og det blir stadig mer av dette annet.

Men så kommer hjertesukkene: Skolemyndighetene strammer skrustikken til stadig vekk. Krav, mål og nye retningslinjer. Skolepolitikerne sørger for at motene skifter. I det ene øyeblikket må skolen legge mer trykk på elevenes psykiske helse, i det neste kommer det for en dag at ungene er for lite fysisk aktive. Dette må det, med rette, gjøres noe med. Oppå det hele kommer foreldrene. En del foreldre har krav og forventninger som går langt utenfor lærermandatet.

Nye reformer, kompetanseheving og foreldres engasjement er selvsagt et gode, presiserer de. Skolen blir stadig vekk bedre på mange områder. Samtidig er det mange lærere som ønsker seg én ting: Det hadde vært fint om de som bestemmer hadde lyttet litt mer til oss som faktisk har erfaring med elever og læring.

Seksårsreformen, Pisa-testing og nasjonale prøver, er eksempelvis noe som tenner engasjement hos mange lærere. Sammen har disse tre tingene vært alt annet enn «trio bravo», mener mange. Det har bidratt til at skolen har blitt «femi», den er tilpasset jentene og ikke guttene. Dermed lykkes jentene bedre enn guttene.

Seksårsreformen var i og for seg bra. Da det ble bestemt at ungene skulle begynne på skolen som seksåringer, og ikke sjuåringer, ble det sagt at de første fire skoleårene skulle preges av barnehagepedagogikk. Men så entret Pisa, verdens største elevtest for 15-åringer, banen i 2001. Norske elever skåret dårligere enn elever i blant annet USA og Finland. Grepet ble strammet og det ble lagt større trykk på bokstaver og tall på et tidlig stadium. I årene som fulgte forsvant leken gradvis.

Denne pedagogikken passet jentene bedre, skolen ble feminisert: Sitte i ro, følge med og ellers være snill og grei. Bortfall av praktiske fag og lek har ifølge kritikerne ikke gjort saken bedre for guttene (samt de aktive jentene). Gapet mellom jenter og gutter fortsetter gjennom skoleløpet, særlig er kjønnsgapet tydelig på slutten av ungdomsskolen. Først i 20-årsalderen jevner det seg ut. I fjor fikk et offentlig utvalg oppgaven med å finne ut hvorfor guttene henger etter. Utvalget har mange teorier å gripe fatt i, og seksårsreformen er en av dem.

En del lærere mener at de burde blitt hørt litt før. De har sett det lenge, seksårsreformen i kombinasjon med testing har ikke bare vært heldig. Mer fysisk aktivitet og uteskole, som Adresseavisen har skrevet om de siste dagene, kan bidra til bedre opplæring for både gutter og jenter. De minste elevene lærer samtidig som de leker og beveger seg utendørs. Det finnes sikkert foreldre der ute som er bekymret: Burde ikke poden heller sittet på stolen og lært mest mulig tall og bokstaver fra første stund? Det er jo kjernefag som bygger Norge, som skal utdanne ingeniører, teknologer og hjerneforskere – ikke kosing med en kongle!

Det er da det gjelder å lytte til læreren som kan forsikre oss om at, jo, på uteskolen er ungene innom en hel haug med fag. Ikke minst gir gleden ved lek motivasjon, og motivasjon gjør at de mestrer.