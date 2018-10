Hvitsnippforbryternes helvetesmaskin

En tissepause endte med en oppdagelsesferd der forfatterne fant to bilvrak nede i et kratt

De største skurkene skåler i den fineste champagnen som kan kjøpes for penger. De har kontor i tårn i Dubai. De arrangerer privatkonserter med Lenny Kravitz. Pengene kommer fra europeiske statskasser.

Journalister fra tolv europeiske land har avslørt et nettverk av finansmenn, jurister og bankfolk som skal stå bak tidenes hvitsnippforbrytelse, en skamløs skattesvindel av så vanvittige proporsjoner at den får Keshvari-saken til å ligne på epleslang. Svindelen har fått det smått uheldige navnet CumEx.

CumEx-nettverket har ikke bare sluppet å betale skatt, men skal ha hentet skattepenger rett ut av statskassen. Penger veiarbeidere, lærere og byråkrater har betalt inn over skatteseddelen, har havnet i lomma på styrtrike finanstopper. En av dem, den britiske statsborgeren Sanjay Shah, lever et milliardærliv i Dubai. Han er nå siktet for å ha loppet den danske staten for flere milliarder kroner.

Kort fortalt skal svindelen bestå i at CumEx-nettverket har lurt myndighetene til å tilbakebetale utbytteskatt, selv om skatten aldri har blitt betalt inn. Et sinnrikt system av aksjehandler gjorde det mulig.

Benjamin Frey (et dekknavn), som tidligere jobbet som jurist for en av de viktigste bakmennene i svindelen, kaller opplegget en «helvetesmaskin» i et intervju med tyske Correctiv, det gravejournalistiske kollektivet som først fikk saken.

I over et tiår ga helvetesmaskinen enorme inntekter.

Personene som står bak CumEx skal ha stjålet over 519 milliarder kroner fra europeiske statskasser. Det er det firedobbelte av Norges oljeinntekter i 2017.

Grådigheten er kvalmende. «Den som ikke kan identifisere seg med at det blir bygget færre barnehager i Tyskland på grunn av vår forretningsvirksomhet, har ingenting her å gjøre», skal en av de involverte i CumEx ha sagt på et møte i Frankfurt. Gordon Gekko ville vært stolt.

Den danske avisen Politiken skriver at svindlerne har hentet ut 16 milliarder fra den danske statskassen. Beløpet er større enn all eiendomsskatt Danmark henter inn i løpet av et år. Tyske myndigheter skal ha blitt loppet for 31,8 milliarder euro, rundt 300 milliarder kroner.

Sammenlignet med Danmark og Sverige har Norge sluppet billig unna. Norske myndigheter ble tidlig informert om svindelforsøkene i Danmark, og gjennomførte egne undersøkelser. Skattedirektør Hans Christian Holte sier til NRK at de har avdekket én enkelt vellykket svindel. Den tappet 580 000 kroner fra Norge, en liten sum sammenlignet med hva våre naboland har tapt. Ti svindelforsøk for til sammen 350 millioner kroner ble stoppet i løpet av 2015.

Det betyr at Skatteetaten har sørget for at skattebetalernes penger har finansiert fellegoder som sykehjemsplasser i stedet for å havne i lomma på svindlere.

Svindlerne skal ha fått hjelp av en rekke storbanker, blant annet Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays og J.P. Morgan. Den svenske banken SEB skal også være innblandet, ifølge SVT. Alle bankene benekter at de kjenner til CumEx-svindelen, men ekspertene er skeptiske.

Finansbransjen var allerede i hardt vær. For bare noen uker siden måtte Danske Bank-sjef Thomas Borgen fratre sin stilling som følge av en hvitvaskingsskandale. Tidligere denne uka ble Nordea anklaget for å ha hvitvasket russiske penger. CumEx-saken kommer neppe til å styrke finansverdenens anseelse.

Saken viser også at kampen mot hvitsnippforbrytelser må trappes kraftig opp.

Når store banker er villige til å bidra med lån, aksjer og iblant forfalsket dokumentasjon, er det vanskelig for myndighetene å få knepet svindlerne. Det gir hvitsnippforbrytere med den rette mengden kynisme og kapital et stort spillerom i den internasjonale økonomien.

Det kan ikke fortsette. Om løsningen er strengere reguleringer av finansbransjen, bedre samarbeid mellom skattemyndighetene i forskjellige land eller flere ressurser til etterforskning av hvitsnippforbrytelser, er av underordnet betydning.

Det som teller, er at kriminelle ikke slipper unna med å stjele svimlende summer fra skattebetalerne.

