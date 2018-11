Fisk er plikt og ikke fest

Etter to år på utsiden trodde Johaug at hun var over det verste. Så kom sommeren 2018

Lakseburger på barnebursdagen blir ikke helt det samme, og det er ikke like lett å friste de yngre med fiskepinner med pommes frites. Heller ikke oppdrettslaks badet i fett med en dusk persille frister alle. Fisk forbindes rett og slett med kjedelig hverdagsmat som mange spiser av ren plikt. Skalldyr blir derimot ansett som mer luksusmat, og noe man velger til spesielle anledninger. Er nordmenn i ferd med å gå lei av norsk fisk?

Situasjonen er en helt annen ute i verden. Norge solgte sjømat ut av landet for 9,9 milliarder kroner i oktober, og det er den beste eksportmåneden for norsk sjømat noensinne. Så langt i år har Norge eksportert sjømat til en verdi av 80,7 milliarder kroner. Men hva er det som gjør at utlandet er villig til å betale en stadig høyere pris for norsk sjømat, mens nordmenn velger taco, pizza og andre eksotiske kjøttretter heller enn fisk.

Norges sjømatråd har i flere forbrukerundersøkelser spurt seg hvorfor folk ikke spiser mer fisk. Nedgangen de siste fem årene er 17 prosent. Det skjer til tross for at tilgangen på fersk fisk og ulike ferdige fiskeretter, aldri har vært større i norske butikker. I løpet av de siste tre-fire årene har prisen på sjømat økt betydelig, spesielt har laks blitt dyrere. Men fortsatt er fisk relativt billig mat, også sammenlignet med flere typer kjøtt. I tillegg er det mye sunnere.

I undersøkelser utført i 2017 og 2018 kom det tydelig frem at «fisk» og «sjømat» skaper helt forskjellige assosiasjoner hos konsumentene. Av den grunn er betalingsvilligheten for fisk lavere enn for skalldyr. Men for sjømatprodusentene er ikke situasjonen helt svart. Når du som forbruker står i butikken og skal velge middag, så velger du ofte noe annet enn det du hadde tenkt. Folk ønsker nemlig å spise mer fisk og mindre meieriprodukter, brødvarer, kylling, storfe, svin, pasta, ris og nudler, men velger oftest nettopp dette.

Utgangspunktet for å endre folks matvaner er altså ikke helt håpløst. Sjømatrådet har trengt litt dypere ned i forbrukernes forklaring, eller unnskyldning, når de velger bort fisken. Og det er særlig forbrukerne under 30 år som sluntrer unna kostekspertenes råd om å spise fisk minst to ganger i uken. I snitt spiser vi 53 kilo sjømat i året, men det er på vei nedover.

Ifølge flere undersøkelser vet ikke unge forbrukere hvordan de skal tilberede fisk eller hva de skal spise til fisken. De skylder også på dårlig tid, dårligere utvalg og billigere alternativer. Fisk er ren plikt – kjøtt er godt, er holdningen. Dessuten er det mange som assosierer fisk med tvangsmåltider fra barndommen. I de seinere årene har også negativ omtale av laksenæringen med sykdomsproblemer, lus og fôring redusert omdømme til oppdrettsnæring.

Nedgangen i forbruket av sjømat bekymrer ikke bare næringen, men også helsemyndighetene.

Derfor har alle aktørene gått sammen om en intensjonsavtale for å øke sjømatkonsumet i Norge med 20 prosent innen 2021. Det skal de gjøre ved å påvirke holdningene, spesielt til de under 30. Det viser seg at våre matvaner påvirkes og utvikles når vi er under 19 år, og at matvanene er vanskelig å endre etter fylte 30.

Triste minner fra barndommen er det lite å gjøre noe med, men de andre forklaringene på hvorfor middagen falt i fisk, kan og bør endres. Det går ikke én dag uten at fisk blir tilberedt på TV, og butikkene leverer nå «ferdige» fiskemåltider etter fem minutter i mikroen. Det er med andre ord ingen unnskyldning for at nordmenn ikke fortsatt skal ligge i verdenstoppen i konsum av sjømat.

I utlandet er det fisk til fest, mens i Norge har fisk blitt ukas pliktmåltid. Skal næringen lykkes må fisken igjen bli fest til hverdags, flere spennende produkter, raskere å lage og til en konkurransedyktig pris.