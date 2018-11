Digitalt bygdesladder på sitt verste

Saken oppdateres.

Diverse samtaleapper, hvor du anonymt kan formidle nærmest hva du vil, gir grobunn for nettmobbing på sitt hesligste. Voksne som rammes kan ta et oppgjør med sladderen. Verre er det med barn og unge som vasser i bedritne rykter om dem uten at de tør å si ifra til en sjel.

Terje Leistad Heggvik, eieren av tatoveringsstudioet Onkel Henrys i Carl Johans gate i Trondheim, er en av dem som har sagt ifra. Ikke for det, første gang han ble beskyldt for noe i en anonym melding på Instagram, valgte han å sitte stille i båten. Å ta til motmæle mot påstander på sosiale medier, mener han bare gjør vondt verre. Du kommer ingen vei, i stedet fôrer du nettrollet.

For et par uker siden gikk han likevel til politiet etter at han ble gjort oppmerksom på en lang meldingstråd på den anonyme meldingskanalen Jodel.

Selv uten innsyn i denne konkrete saken og kunnskap om bakteppet for beskyldningene, er det ingen tvil: Anonymt, digitalt sladder er gift som rammer hardt.

Bare så det er sagt, det meste som det jodles om i anonyme chattekanaler er harmløst og morsomt. Her kan du være lettbeint og ærlig. Samtidig er det ingen tvil om at vi elsker sladder og skadefryd, og kanalene skaper rom for digitale bygdedyr uten et ansikt. Selv om rykter på bygda eller mobbing på skolen er ødeleggende, har du til en viss grad mulighet til å konfrontere slarvkjerringene eller plageåndene i skolegården. Trakassering på Jodel og andre anonyme mobilapper vil derimot forfølge deg i hele din våkne tid.

Sammenlignet med tradisjonell mobbing, er nettmobbing svært angstfremkallende. Anonymitet og delingsmulighet gjør at du aldri kan vite hvem som kjører en kniv i ryggen din. Løgner sprer seg som ringer i vann. Til slutt kan de bli etablerte «sannheter». Selv om chattetjenester som Jodel, Sarahah og Tellonym gjør at du kan snakke ufiltrert og ærlig, kan de også holde deg i et jerngrep. Man tør ikke annet enn å sjekke slike apper jevnlig, i frykt for at det skal dukke opp sladder om seg selv.

Selv for kjendiser går det en grense. «Fuck Jodel», sier Tone Damli Aaberge til TV2. Da hun ble programleder for «Love Island» i TV2, ble det heftig diskutert på rykte-appen. Feminist og forfatter Ulrikke Falch, kjent fra «Skam», ble også hetset da det ble kjent at den nye kjæresten er «Ex on the beach»-deltager Henrik Elvejord Borg.

Bryter du norsk lov, har politiet mulighet til å spore opp anonyme brukere ved hjelp av IP-adresser. Eierne og driverne av chatter sitter også på personinformasjon om brukerne. Mørketallene er imidlertid store. De som rammes, orker ikke å anmelde. Det fører i neste rekke til at politiet ikke får kartlagt omfanget av datakriminalitet.

FIKK DU MED DEG DENNE? Mulig å avverge sinte bipersoner

NTNU-forskere utvikler nå avansert tekstanalyse der kunstig intelligens (AI) kan avsløre nettmobbing. Likevel, vi er mer tjent med at taletrengte i alskens sosiale medier bruker sunt bondevett. Jeg vet jeg høres ut som ei bestemor, men det må gå an å foreta noen ekstra omdreininger i topplokket før du spyr ut eder og galle.