Hvem eier sannheten?

Ikke helt det, nei. Kanskje er vi ikke i nærheten en gang. Du kan se på deg selv som et raust og rettferdig menneske med et vinnende vesen. Så viser det seg at de rundt deg synes du er en selvrettferdig kverulant med vedvarende lav pH-verdi. Fortolkningen av deg selv kan med andre ord befinne seg langt fra sannheten. Bare spør en kollega, en kompis eller kjæreste. Trøsten er at det ikke finnes noe fasitsvar, ingen eier sannheten i menneskelige relasjoner.

Både en premiereklar teaterforestilling og en populær, norsk humorserie i NRK belyser på svært ulike måter temaet.

Sistnevnte har vært en snakkis siden serien kom på lufta i høst. I «Parterapi» parodierer komiker Kevin Vågenes flere par som sitter hos parterapeuten. Der gjør de sitt siste, krampaktige forsøk på å redde forholdet. Populariteten skyldes ikke bare de treffsikre parodiene, men også at vi kjenner oss igjen. Eller noen vi kjenner veldig godt (!). Her møter vi alt fra tusseladden som kveler kona med omsorg til den ortodokse feministen som tar absolutt alt ektemannen sier i verste, kvinnefiendtlige mening. Alle sitter på sine sannheter om hvem de selv og partneren er. Ikke minst, alle har noe å forsvare.

I teateroppsetningen «Alt jeg ikke husker» på Trøndelag Teater handler det også om hvem som eier sannheten om et menneske. Stykket er basert på den prisbelønte, svenske forfatteren Jonas Hassen Khemiris roman med samme navn. Historien handler om Samuel som har mistet livet i en bilulykke. Eller var det selvdrap? Familie, venner og bekjente blir intervjuet av en forfatter som prøver å danne seg et bilde av hvem Samuel var. Alle har imidlertid ulike syn på Samuel, og vi vet ikke hvem vi kan stole på. Dessuten, minnene de har om ham forandrer seg.

Det er akkurat dét som er så snodig, følelsene fargelegger dine selektive, foranderlige minner om andre, om kjæresten, vennen eller slektningen. Ikke sjelden kommer du selv godt ut av disse erindringene.