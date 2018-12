Rødt, rødt, rødt over hele linja

Det kinesiske selskapets kronprinsesse ble arrestert. Nå skjelver markedene i frykt for at handelskrigen skal bli verre

Det har vært noen sjeldent humpete dager på verdens børser. Oslo Børs falt til det laveste nivået siden 2016, mens amerikanske og europeiske børser har vært blodrøde i flere dager.

Som tidligere i år er det handelskrigen mellom Kina og USA som driver aksjekursen nedover. Konflikten tok en ny vending da Meng Wangzhou, finansdirektør i Huawei, ble arrestert i Canada lørdag forrige uke. USA har bedt om at hun blir utlevert fordi hun skal ha brutt sanksjonene mot Iran. Wanzhou, som er datteren av Huaweis grunnlegger, regnes som selskapets kronprinsesse, og arrestasjonen har ført til skarpe reaksjoner fra Kina.

Om bakgrunnen for arrestasjonen er at Wanzhou har brutt sanksjonene mot Iran eller om det også er et trekk i handelskrigen, er uklart. Uansett er markedene åpenbart urolige for at det skal føre til at konflikten mellom verdens to mektigste land tilspisser seg ytterligere. Skuffelsen er antakelig stor etter at det så ut til at frontene var blitt mindre steile da Kinas president Xi Jinping og Donald Trump kom hjem fra G20-møtet i Buenos Aires, der de var blitt enige om at USA skulle vente med å innføre nye tollsatser på kinesiske importvarer.

Det er ikke rart at markedene skjelver. Mange selskaper, ikke minst innen teknologisektoren, er avhengige av handel med Kina. Det gjelder spesielt mikrochip-selskaper. Et slikt selskap er trondheimsbedriften Nordic Semiconductor, som har måttet utsette bestillinger verdt til sammen ti millioner dollar på grunn av spenningen mellom USA og Kina. Tidligere denne uka falt selskapet med 20 prosent på Oslo Børs. Arrestasjonen av Wangzhou var neppe den adventsgaven de ønsket seg, selv om uroen rundt Huawei dempet seg noe fredag.

Børsuroen i Norge skyldes vel så mye utviklingen i oljeprisene som handelskrigen. De siste to månedene har oljeprisen falt med over 30 prosent. Grunnen er blant annet at Opec-landene har slitt med å bli enige om kutt i produksjonen, et vanlig grep for å skru prisen opp. Og det har ikke vært en hvilken som helst uenighet: Gulfstaten Qatar valgte å trekke seg fra Opec-samarbeidet etter 57 år, angivelig fordi de mener samarbeidet blir brukt til å skade Qatars nasjonale interesser. Samtidig har Russland og Saudi-Arabia knivet lenge om hvilket nivå kuttene skulle ligge på. Først fredag ettermiddag lyktes landene å enes om kutt på 1,2 millioner fat per dag, noe som sendte oljeprisen opp med over fire prosent.

Likevel er det grunn til å vente mer uro i månedene som kommer. Handelskrigen er ikke over enda, og fengslingen av Wangzhou gjør neppe samtalene mellom Kina og USA enklere. Enkelte analytikere mener at den amerikanske økonomien kan være på vei inn i en nedgangsperiode. Veksten i sysselsettingen har vært svakere enn ventet. Noen mener tiden for en ny finanskrise nærmer seg, dels fordi det er ti år siden sist, dels fordi mange amerikanske selskap har rekordhøye gjeldsnivåer, uten at inntektsveksten har holdt følge.

Verken USA eller Europa er godt rustet til å takle en varig nedtur. Rentenivået er fremdeles rekordlavt, spesielt i EU. USA har nylig gjennomført omfattende skattekutt, og om landet går inn i en nedgangsperiode, er det ikke klart hvilke verktøy de har igjen for å få aktiviteten i økonomien opp igjen. Det er bare å krysse fingrene for at urolighetene ikke slår om i en krise.

