Gult lys for Macron

Det kinesiske selskapets kronprinsesse ble arrestert. Nå skjelver markedene i frykt for at handelskrigen skal bli verre

Saken oppdateres.

Denne gangen skulle det bli annerledes. Forgjengerne Chirac, Sarkozy og Hollande ble presset til å gi opp vidløftige reformplaner av omfattende folkelige protester. Macron, derimot, ville ikke la seg kue av gatas parlament. Presidenten skal være som den romerske guden Jupiter, uttalte Macron da han tok over som president. han mente at statslederen må holde en behørig avstand fra folket.

LES OGSÅ: Overvåkningssamfunnet banker på døren

Så feil kan man ta. Mandag lovet den franske presidenten å øke minstelønnen med 100 euro etter flere uker med opptøyer av de såkalte «gule vestene». Bakgrunnen er en økning i dieselavgiften. Den rammer folk i distriktene, der kollektivtilbudet er elendig og den økonomiske utviklingen har stagnert. Kutt i formuesskatten og arrogante uttalelser har ført til at flere ser på Macron som en president for de rike. Selv The Economist, kanskje verdens mest Macron-vennlige blad, mener Jupiter har skutt seg selv i foten.

De gule vestene har verken leder eller et klart program. Det har fått både anarkister og høyreradikale til å slutte seg til demonstrasjonene. Et dokument som påstår å inneholde bevegelsens krav, ber om at innvandringen skal stoppes, at skattene skal senkes og at velferdsordningene skal bli rausere – samtidig.

LES KOMMENTAREN: Rødt, rødt, rødt over hele linja

Protestene har vært så store at de blir sammenlignet med studentopprøret i 1968. Tåregassen har ligget tjukt i gatene. En video av skoleelever som kneler med hendene bak hodet mens opprørspoliti står rundt dem, har gått verden rundt.

Mange sympatiserer med gulvestene. Morgenbladet har trykket et essay av forfatteren Édouard Louis. Han kritiserer dobbeltmoral og forakt for fattige folk i den franske pressen, som han med rette anklager for å kalle demonstrantene bygdetullinger. «Vi vil aldri klare å snakke med Macron, den eneste løsningen er hans avgang», sier Louis til avisen.

Greit nok, men hva er alternativet? Macron arroganse og manglende evne til å lytte har fyrt opp folket. Konkurrentene hans vil derimot sette fyr på hele huset. Venstreradikaleren Jean-Luc Mélenchon, lederen for partiet France Insoumise («Det opprørske Frankrike») skal ha sagt at Frankrike må reforhandle forholdet til EU og melde seg ut om resultatet ikke er godt nok. Han er under etterforskning for misbruk av valgkampmidler. Høyrenasjonalisten Marine le Pen, leder av Nasjonal Samling, en ny utgave av Front National, vil ha en folkeavstemning om Frankrikes EU-medlemskap.

LES OGSÅ: Hvitsnippforbryternes helvetesmaskin

En fransk folkeavstemning om EU vil ha langt større følger for vanlige folk enn Macrons politikk. Om Frankrike melder seg ut, kan hele EU rakne. At det vil utløse en økonomisk krise, er ikke en dristig spådom.

Macrons kapitulasjon mandag lover ikke godt for et Frankrike som trenger reformer. Arbeidsledigheten er høy. Pensjonssystemet er for dyrt til å være bærekraftig. Og nå lukter de gule vestene blod. «Man kan merke at Macron har mer å gi», sa Benjamin Cauchy, en talsperson for de gule vestene etter presidentens tale mandag. Macrons reformiver kan få samme skjebne som forgjengernes.

Skjer det, må selv Macron innse det åpenbare: Han er ingen Jupiter, han er en helt vanlig fransk president. Men han er det beste Frankrike har å by på.

Les flere kommentarer av Morten Langfeldt Dahlback her

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter