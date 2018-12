De fem beste podkastepisodene fra 2018

Saken oppdateres.

Ah, podkaster. Jeg hører på dem mens jeg går til og fra jobb, jeg hører på dem mens jeg løper, og jeg hører på dem for ikke å dø av kjedsomhet mens jeg tar oppvasken. Som du kan se under, har jeg ikke blitt bitt av true crime-basillen enda, og «Familiene på Orderud» har ikke fått meg på gli. I min verden er amerikanerne fortsatt podkastformatets ubestridte mestere. Her er de fem episodene jeg har satt mest pris på i år.

1. The Ezra Klein Show – I build a world with fantasy master N. K. Jemisin

Den amerikanske journalisten Ezra Klein snakker som oftest med politikere og statsvitere. Denne episoden er noe helt annet. Klein har fått den afroamerikanske fantasy-forfatteren Nora K. Jemisin inn i studio. Jemisin, den eneste forfatteren som har vunnet den prestisjetunge Hugo-prisen tre år på rad, er invitert for å hjelpe Klein med å lage en troverdig fiktiv verden.

Det begynner med en gruppe mennesker som lever i fjellhuler (de har også haler!), og utvider seg til diskusjoner om hvordan handelsruter og maktforhold vil fungere i det fiktive universet, og om hvordan mennesker blir påvirket av klima og miljø. Underveis er de to innom en rekke temaer, fra amerikansk politikk til verdenshistorie. Underholdende, fascinerende og opplysende. Uten tvil den beste podkastepisoden jeg har hørt i år. Bøkene til Jemisin anbefales også på det sterkeste.

2. Recode Decode – Facebook CEO Mark Zuckerberg: The Kara Swisher Interview

Den legendariske teknologijournalisten Kara Swisher intervjuer Facebook-sjefen Mark Zuckerberg. Et avslørende, konfronterende og ikke minst sjeldent intervju med en av verdens aller mektigste menn. Umulig å høre uten å sitte igjen med en følelse av at Zuckerberg ikke tar innover seg hvor mye makt han har som øverste sjef for verdens største sosiale nettverk. Det mest ubehagelige øyeblikket? Zuckerbergs pinlige forøk på å slippe å svare på hva han følte da han fikk vite at Facebook ble brukt til å spre propaganda om den forfulgte rohingya-minoriteten i Myanmar.

3. Caliphate – Chapter Five. The Heart

New York Times-reporteren Rukmini Callimachi har dekket terrorisme i en årrekke. Denne episoden er en del av en podkastserie som blant annet baserer seg på et langt intervju med et tidligere IS-medlem, en mann som reiste fra Canada for å slutte seg til terrorgruppen IS. Her forteller han om øyeblikket der det gikk for langt, selv for ham. Rystende.

4. Reply All – The QAnon Code

Journalistene Adam Goldman og PJ Vogt bruker en kryptisk twitter-melding som utgangspunkt for å forklare QAnon, en av de mest vanvittige konspirasjonsteoriene som har tatt steget fra nettets avkroker og inn i offentligheten. Vekselvis underholdende, skremmende og innsiktsfullt.

Hvis konspirasjonsteorier ikke er din kopp te, bør du sjekke utepisoden Autumn, om en kvinne som bestemmer seg for å gjenskape sin avdøde bestemor i spillet The Sims, der hun iscenesetter det familielivet hun skulle ønske at hun hadde hatt.

5. Dissect – Dissecting «Doo Woop (That Thing)» by Lauryn Hill

Dissect er kanskje verdens beste musikk-podkast akkurat nå. Programleder Cole Cuchna har gjort flere dypdykk i legendariske hiphop-album, fra Kendrick Lamars «To Pimp a Butterfly» til Kanye Wests «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», på leting etter sammenhenger mellom liv og verk, musikalske referanser og historien bak låtene.

I år tok han først for seg Frank Oceans «Blonde», men så vendte han blikket bakover i en miniserie om et av 90-tallets beste album – «The Miseducation of Lauryn Hill». Denne episoden avslører nye sider ved en av Hills største hits, og viser hvordan Cuchna klarer å gi hiphop den anerkjennelsen og oppmerksomheten sjangeren fortjener. Pass på å gi albumet en gjennomlytting først. Det har mer enn tålt tidens tann.

