Slapp av – 2019 blir ikke så verst likevel

Like før rakettene gikk i været på nyttårsaften kom meldingen om at nordmenn så litt mindre optimistisk på egen økonomi enn de gjorde ved forrige årsskiftet. Stadig flere tror de får mindre å rutte med, men fortsatt regner de fleste med at privatøkonomien blir omtrent uendret i 2019. Men det gikk ikke mange timene inn i det nye året før enkelte økonomer varslet tykkere lommebok for folk flest i 2019. Gladmeldingen har dessverre en utgiftsside.

Etter flere år med svært gode tider, med rekordlav rente og økt verdi på boligen, lever mange av oss i den tro at vi er rikere enn det vi egentlig er. Og vi har levd deretter, som om de økonomiske pilene bare vil fortsette sin opptur. Trumps twittermeldinger, kraftig børsfall og strømpriser på vei mot nye høyder, har imidlertid gjort folk mer betenkt. Men ikke mer enn at de som burde holdt litt igjen, svinger kredittkortet som året før.

For å ta det positive først: Norsk økonomi går godt, arbeidsledigheten er på vei nedover og i enkelte bransjer er etterspørselen etter arbeidskraft større enn tilbudet. Det gir lønnsmottakerne gode kort når de nå på nyåret setter seg ved forhandlingsbordet hos sin arbeidsgiver. SSB anslår en lønnsøkning på 3,2 prosent i år. Det er vesentlig mer enn prisstigningen. De fleste vil heller ikke få økt inntektsskatt i år, mens det er mer usikkert hva som skjer med andre skatter og avgifter. Ikke minst de skattene som kommunene innfører for å saldere sine budsjetter.

For selv om mange nå får en pen slump i lønnsøkning, «dunster» dette tillegget bort på grunn av fjorårets tørkesommer. Det er i alle fall det kraftselskapene skylder på når strømregningen nå nærmer seg tidligere høyder. SSB regner med at hele lønnstillegget blir spist opp av strømregningen. Da monner det lite at barnefamilier får 84 kroner ekstra i måneden i barnetrygd.

Den viktigste utgiftsposten for de fleste er likevel renter og avdrag på bolig. Med to millioner i boliglån vil de to anslåtte renteøkningene i år trolig utgjøre en økt utgift på rundt 8000 kroner i året. Norges Bank signaliserte i fjor sommer en opptrapping av renten, riktignok fra en rekordlav rente. Det har ført til at flere nå betaler ned sin gjeld fremfor forbruk. En bremsing av forbruksveksten kan igjen føre til at det blir færre renteøkninger enn tidligere varslet.

En annen betydelig utgiftspost for norske husholdninger er ferier og reiser. For dem som planlegger en tur til utlandet må belage seg på at det koster mer enn for ett år siden da den norske kronen var mer verdt. En svak krone kan fort bety noen tusen ekstra på reisebudsjettet. Import av varer blir også dyrere med en svak krone.

Privatøkonom i BN Bank, Endre Jo Reite, mener likevel at 2019 blir et bra år for de fleste. Han er mest bekymret for at folk rigger seg litt ulikt. Det betyr at de som er mest bekymret for fremtidig økonomi – og som sparer eller betaler ned gjeld, er de som har minst grunn til bekymring. De som derimot burde ha planlagt sin økonomi bedre, lar være å ta grep.

Den store usikkerhetsfaktoren befinner seg utenfor Norges grenser med uro på børsene, handelskrig og brexit. Det vil påvirke norsk økonomi, men foreløpig i litt mindre grad norske husholdninger.

