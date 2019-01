Med truger gjennom sykkelbyen

Treningseksperter og leger sjokkert over slankedebatt: – Kan gi overvektige inntrykk av at de kan droppe å trene

I morges måtte jeg baske meg gjennom en graut av snø over et solid lag med hålke på vei til jobb. På den ellers så trafikkerte gangveien over Blomsterbrua via Solsiden var det en smal opptråkket sti som mest minnet om harespor. Der måtte jeg og andre syklister ta sykkelen på skulderen og vasse i djupsnøen mellom gående og sperringer.

Det måtte jo skje før eller siden at vinteren ankom Trondheim. Til glede for mange, men til irritasjon for vintersyklistene, og jeg vil tro en del gående. Jeg har i grevens tid investert i vintersykkel med piggdekk, og den korte sykkelturen på morgenen har vært en sann glede. Før snøen kom for alvor.

Min første innskytelse var: Hvordan kan Trondheim kommune behandle oss syklister? Snøen var varslet i god tid, det hadde snødd hele natten, og jeg så ikke en eneste brøytebil. Midtbyen minnet mest om finsk utmark midtvinters.

Nå er problemet med fremkommeligheten sannligvis et større problem for gående i byen når det kommer store snømengder på kort tid enn det er for syklistene. Det virker som fortauene er det siste som brøytes eller saltes. Dermed tvinges fotgjengere ut i veibanen. Jeg gjorde klart et harmdirrende utkast til en kommentar, men lot den ligge. En kollega fortalte at han møtte snøfonna i Midtbyen og tenkte at de har det mye verre på Ugla. Særlig!

Trondheim skal ha ros for at kommunen har lagt til rette for syklister med egne sykkelfelt og salting av de fleste veier der syklister ferdes. Den generelle brøyteberedskapen i Midtbyen er heller ikke noe å klage på. Derfor er det merkelig at noen av de mer brukte veiene for gående og syklister er ubrøytet over lang tid. På min daglige sykkeltur passerer jeg hurtigbåtterminalen og Solsiden. På begge steder labber de gående i snø til anklene inntil snøen er tråkket ned til hålke. Det går bra til neste snøfall, men det største problemet oppstår når det kommer mildvær og hålkelaget blir til speilblank is. Da må trugene byttes ut med solide isbrodder.

