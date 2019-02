Ikke ta snarveien til skolen

Perfekt for en helg: Tre grunner til å besøke Belgias mest romantiske by

Den nye Trøndelag fylkeskommune har åpenbart god tid om dagen. I forslaget til nytt skoleskyssreglement har det kommet kritikk mot tolkningen av hvor skoleveien begynner og hvor den slutter. Det har nemlig betydning for om elever i fylket kan kreve gratis skoleskyss.

Det er særlig to punkter som har skapt sinne. Det kan sammenfattes i spørsmålet om hvor skoledøra befinner seg? Er det hovedinngangen, eller er det en dør lenger unna - en etablert snarvei til klasserommet? Tilsvarende gjelder avstanden til hjemmets inngangsdør. I tidligere reglement er dette omtalt som feilmargin på 25 meter.

I en korreks advarer Fylkesmannen, ifølge Trønder-Avisa, fylkeskommunen mot å overse «den borteste døra». Skoleveien skal nemlig måles fra inngangsdøra der eleven bor til den borteste døra på skolen. Punktum!

Men det slutter ikke der. For hva er den strakeste veien til skolen? Er det hovedveien, eller er det opparbeidede snarveier - over jorder og kratt, opptråkket gjennom generasjoner?

Her har fylkeskommunen skåret igjennom i sitt endringsforslag. Den vil nemlig fjerne setningen om at tråkk og stier kan brukes som skolevei, til tross for at de ikke brøytes, ifølge avisa.

Om fylkeskommunen ikke er så nøye med å følge Opplæringsloven på millimeteren, så er den svært opptatt av å måle hver meter skolevei.

