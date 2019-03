Sjokk, skandale og tragedie

Vurderer du å flytte? Her er seks tegn på at det er på tide

Saken oppdateres.

Vi trodde knapt det var sant da PST torsdag ettermiddag kunngjorde at de hadde pågrepet og siktet Tor Mikkel Waras samboer for å stå bak bilbrannen utenfor familiens hjem natt til søndag. Angrepene på Waras hjem, og landets justisminister, har rystet oss alle. Vi har sett på det som et angrep mot det norske demokratiet og mot vårt åpne samfunn. Det har opprørt oss alle, og skapt alvorlige bekymringer om en ny og skremmende utvikling.

Torsdag tok saken en ny og dramatisk vending. Aldri før har vi opplevd en slik sak som strekker seg helt inn i regjeringsapparatet og i kjernen av norsk politikk og samfunnsliv. Den vil få politiske konsekvenser, i tillegg til å være dypt tragisk for alle involverte.

Midt i sjokket og overraskelsen er det viktig å understreke at justisministerens samboer ikke er dømt for noe som helst, og at hun har krav på akkurat den samme rettssikkerheten og fravær av forhåndsdømming som alle oss andre. Det massive medietrykket og interessen pågripelsen har skapt, må ikke føre til at vi, politiet og påtalemyndigheten trekker forhastede slutninger. Det er også grunn til å understreke at samboeren er siktet for bilbrannen, ikke for de andre angrepene på familiens hjem som har skjedd den siste tiden. Det er den videre etterforskningen i saken som skal avdekke om det er grunnlag for å gå videre med saken mot henne, og eventuelt prøve den i retten.

Vi må forutsette at PST har utvist kløkt og solid vurdering av etterforskningsmaterialet i saken før de gikk til pågripelse og siktelse. At PST gikk til Oslo tingrett for å skaffe seg en kjennelse for ransaking av boligen, og fikk rettens vurdering om hvorvidt det er skjellig grunn til å mistenke samboeren, tyder på at det er gjort slike vurderinger i forkant av pågripelsen. Det er svært krevende for alle parter i saken å etterforske, og eventuelt straffeforfølge, samboeren til landets justisminister. Bildene av politietterforskere som bærer ut beslag tatt i justisministerens hjem, har vi aldri sett før i dette landet. Nettopp fordi så mye står på spill i denne saken, må det trås varsomt fra alle parter.

For Tor Mikkel Wara er det rimelig å anta at denne saken kan få politiske konsekvenser. Men en statsråd kan ikke stå ansvarlig for eventuelle handlinger som en samboer står bak. Likevel er det i dag vanskelig å se for seg at han trer inn i sin statsrådspost mens det pågår etterforskning mot hans egen samboer i en sak som omhandler et angrep på han selv.

Men samtidig er det viktig å minne om at det er svært tidlig i saken ennå, og at det kan være mange forhold som fortsatt ikke er fremme i lyset. Statsminister Erna Solberg gjør nok klokt i å ikke ta stilling til dette spørsmålet nå mens saken fortsatt sender sjokkbølger gjennom landet. Det er i dag ingen ting som tyder på at Tor Mikkel Wara kan klandres for noe i denne saken, men alt tyder på at både den personlige belastningen og de svært spesielle omstendighetene i denne saken gjør det nærmest umulig å kunne fortsette som den øverste lederen av justismyndigheten.

Dersom PSTs mistanker er riktige, står vi i en situasjon der samboeren til landets justisminister har iscenesatt et angrep, holdt det skjult for Wara, politiet, regjeringen og hele landet, samtidig som bekymringene over politikernes sikkerhet og mulighet til å bevege seg fritt, har økt. Skulle det vise seg at også flere av angrepene mot Waras bolig er iscenesatt på samme måte, vil denne skandalen vokse til helt nye høyder. Det samme vil tragedien gjøre.

