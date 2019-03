Dårlig klima kan spolere festen

Sponsorsvikt gjør at sprintkometen kan miste treneren sin - frykter for trønderske talenter

Proppfulle av selvtillit og med utsikter om å bli landets tredje største parti. Ingen lederkrangel eller slibrige SMS-meldinger fra ukjent avsender. Senterpartiet samles i bygdebyen, et par uker før mjøsbøndene lar politikk være politikk, og partiets grunnfjell igjen ser bakover. I plogfåra. Men i helgen skal politikerne samles for å snakke om sentralisering, ulv og nedlagte lensmannskontorer. Og om hvordan de skal styre Norge. Kommune-Norge.

For utgangspunktet er det aller beste. Partiet, med partileder Trygve Slagsvold Vedum i spissen, har nådd frem med enkle og klare – ja, noen vil mene populistiske utspill. Partiet har tatt sentrum fra sentrumskameratene, huket inn Ap-trøtte velgere på høyresiden, nappet i regjeringsslitne høyrevelgere og flørtet med diesel- og bomkameratene i Frp. Kritikken mot regjeringen har sittet løst hos Vedum og co. Men nå ser partiet mot kommune- og fylkestingsvalget, og da må de samarbeide med dem de kritiserer. Om å få flest mulig senterpartiordførere. Det kommer de til å få. Med støtte fra blant andre regjeringspartiene.

Ved siste kommunevalg fikk Senterpartiet vel hundre ordførere og nesten like mange varaordførere. Det vil si at de er med å styre nesten halvparten av landets kommuner. I de fleste kommunene samarbeider de med Arbeiderpartiet, men det er også mange eksempler på samarbeid med de borgerlige. Ambisjonene er høyere ved høstens valg i takt med den økte oppslutningen. Spesielt dersom Ap blir betydelig svekket, og venstresiden enda rødere.

Senterpartiet er på tilbudssiden, det har de ofte vært når det kommer til spørsmålet om politisk makt. Tross sterk uenighet med regjeringen i viktige spørsmål for Sp, som økt sentralisering, EØS, nedlegging av baser i Forsvaret, ulveforvaltningen og skatte- og avgiftspolitikken, samarbeider partiet godt med de borgerlige i mange kommuner. I Trøndelag har også sentrale Sp-politikere som Tomas Iver Hallem, Ola Borten Moe, Marit Løvik og Ada Arnstad, sagt at de ikke vil utelukke et samarbeid med Høyre. Mest aktuelt er et samarbeid om fylkesordføreren, der Sp trolig har mest å hente sammen med Høyre. Ap har allerede beskyldt Sp for å ha en slags avtale med Høyre om et samarbeid om fylkesordføreren etter valget, noe Sp blankt avviser i en Facebook-krangel nylig.

Det blir en hårfin balansegang mellom retorikk og strategi når ordførerkåte delegater møtes på helgens landsmøte. Det forhindrer likevel ikke at Senterpartiet vil gå til angrep på de borgerlige, slik Venstre gjorde mot Sp på sitt landsmøte nylig. Spenningen blir hvem Sp peker ut som sin hovedmotstander. Frp står lagelig til for hogg ettersom de har en del felles velgere med Senterpartiet. Frp scoret stort i opposisjon med kritikk av regjeringen, kom med kostbare løfter og populistisk retorikk, før virkeligheten innhentet partiet i regjering. Nå er det Sp som scorer på samme strategi. De har truffet velgerne slik Frp gjorde før de ble ansvarlig regjeringsparti.

Senterpartiet har fått mest oppmerksomhet før landsmøte om partiets klimapolitikk. Med Ola Borten Moes oljeflørt i politikkdokumentet «Norsk verdiskaping på norske ressurser». Der advarer han mot å ofre norsk oljeaktivitet for klimaet, et forslag som raskt ble endret, men der Borten Moe står på sitt. Nå svarer Sp med en lang liste klimaforslag, mange av disse går kanskje ikke uventet på nettopp tilskudd - til klimaomstilling. Oljepolitikken blir likevel elefanten i rommet, og her står Sp fortsatt i spagaten.

Selv om det fortsatt er gnisninger i partiledelsen, vil dette kamufleres av en smørblid Slagsvold Vedum når partiet nå skal utforme strategien mot valgseier. Mye tyder på at det blir god stemning på helgens retroparty, sammen med politikere som egentlig mener at alt var bedre før. Men nå må partiet se fremover.

