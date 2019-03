Staten må få vann på havmølla nå

Saken oppdateres.

I 2017 bygde Equinor verdens første vindpark til havs, Hywind, i Skottland. Dette anlegget er basert på teknologi utviklet ved NTNU og Sintef. Det var mulig å bygge denne parken i Skottland fordi skotske myndigheter bidro med økonomisk støtte. Men hvorfor må norske bedrifter dra til utlandet for å realisere prosjekter som kan skape en stor næring basert på klimateknologi her hjemme? Og på litt lengre sikt, erstatte omstridte vindparker på land. Har ikke staten råd, eller vilje, til støtte denne teknologien i norske prosjekter – i Norge?

I en kronikk i Adresseavisen mandag, og i klimatoppmøtet i Trondheim samme kveld, kalte forskerne John Olav Tande (Sintef) og Johan E. Hustad (NTNU Energi) Hywind-prosjektet en av tiårets største ingeniørbragder. Norsk havteknologi kan bygges ut til å dekke mer enn verdens energibehov, mener de to forskerne. På det samme klimatoppmøtet hadde motstanderne av vindparker i Trøndelag mobilisert for å protestere mot utbyggingen på land.

Denne utbyggingen i sårbare naturområder i Trøndelag har ført til en heftig debatt om påvirkningen på natur og dyreliv. Allerede 1. april skal NVE legge frem en samlet plan for vindkraften. Her skal et 40-talls områder som er aktuelle for nye vindparker ut til høring. Og selv om NVE allerede nå varsler at antallet blir vesentlig lavere, mener motstanderne at Norge nå bør ta en utbyggingspause – og heller vente på at havvind kan bli et alternativ. Å legge vindparkene til havs er langt mindre kontroversielt, og har mindre påvirkning på naturen og omgivelsene, enn landbasert vindkraft.

Under samme møte sa direktør Henriette Undrum i Equinor at de har store ambisjoner innenfor havvind. Equinor har søkt Enova om støtte til å bygge ut den første vindparken til havs, Tampen-anlegget. Dette anlegget skal elektrifisere oljeplattformene på Gullfaks og Snorre. Prosjektet til rundt fem milliarder kroner har søkt om tre milliarder i støtte – tilsvarende hele Enovas årsbudsjett.

NTNU og Sintef har jobbet med utvikling av havvind i over ti år. Teknologien og produksjonen av møller er på plass, og det eksporteres allerede for fem milliarder kroner. Men Norge er ikke alene om å interessere seg for denne energikilden. Store deler av Europa, Asia og USA har også planer om å satse på havvind, men Norge har foreløpig et forsprang i utviklingen. Det vil ikke vare lenge dersom vi ligger på været og venter på at havvind skal bli kommersielt interessant. Equinor-direktøren sa under klimatoppmøtet i Trondheim at de så for seg at dette kunne bli lønnsomt i større skala i 2030. Innen den tid kan forspranget vårt være spist opp.

I dag er etablering av vindmøller til havs «betydelig» dyrere enn landbaserte anlegg. Tampen-prosjektet viser et støttebehov på over halve investeringen. Vi så det samme da landbasert vindkraft var i startfasen. Kraftselskapene ventet på hverandre i håp om at noen ville starte utbygging. Det gikk imidlertid ikke mange årene med masseproduksjon av vindmøller, før teknologien og volumet sørget for at vindparkene ble lønnsomme selv uten statsstøtte. Det samme har vi også sett for andre typer energiformer som sol og batteri.

Equinor er en internasjonal aktør innenfor energi. Selskapet vil neppe vente på at norske myndigheter finner ut at dette er noe de vil satse tungt på. Equinor vil bygge der det er vilje og planer. Vi kan altså komme i en situasjon der energiselskaper i Europa og Asia, med statsstøtte, får Equinor til å bygge havvind i stor stil. Mens norske myndigheter venter på at det skal bli lønnsomt uten støtte.

Da holder det ikke med at et relativt lite prosjekt, som Tampen-prosjektet, skal tømme hele tiltakskassen til Enova. Skal Norge lykkes med å gjøre havvind til den stor eksportnæringen det ligger an til, så må staten inn med helt andre virkemidler enn det er lagt opp til i dag.

