Fly for en skam!

Forrige uke kom nyheten om at NTNU-ansatte fløy 1760 ganger rundt jorda i fjor. Ansatte i Trondheim kommune rundet kloden 148 ganger. SAS øker flytilbudet fra Værnes, påsketurister er snart på vei til Kanariøyene, Emiratene og europeiske storbyer – i fly. Trøndersk næringsliv jubler over nye utenlandsruter fra Værnes og lettere forbindelser til markedene i Asia. Vi flyr og vi flyr – med CO₂-klumpen i halsen. Mange av oss vet at vi burde fly mindre, men én ting er å vite det. Noe helt annet er å gjøre det.

I debattene over lunsj- og kjøkkenbordet er det mange som spør seg om hva vi kan gjøre som enkeltpersoner for å bidra til å redusere klimautslippene. Ofte ender vi opp med ambisjoner om å spise mindre kjøtt, sortere plasten i kjøkkenbenken, kjøpe litt færre klesplagg, ta buss eller sykkel til jobb og kjøpe elbil. Alt det er vel og bra og har betydning for oss som er opptatt av klimaspørsmålet. Men én flytur tur/retur Trondheim - London forurenser like mye som et halvt års gjennomsnittlig bilkjøring. Da hjelper det lite om vi unner oss en skjorte mindre i året, eller kutter ut koteletten en søndag eller to.

Vi skyller melkekartongene, sorterer plast, leverer papiravisene til resirkulering og kjøper månedskort hos AtB. Så tar vi frem PC-en og booker påsketur for familien til New York og sommerferie til den spanske solkysten – med fly selvsagt. Vi har jo ikke muligheten til noe annet dersom vi skal ut i verden fra landet her oppe ved iskanten på en fornuftig måte.

Det er umulig å tenke seg et fungerende Norge uten flyforbindelser mellom nord og sør og øst og vest. Landet er langt, og folk må møtes for å skape verdier, utvikle nye ideer, tenke de store tankene. Ingen blir bedre av å sitte alene. Selv om vi bekymrer oss over klimaendringer og CO₂-utslipp, er det vanskelig å se for seg en fremtid der vi lever i isolerte samfunn uten annet enn internett og videokonferanser til å binde oss sammen.

Det er neppe mulig å få oss til å helt slutte å fly. Det ligger mye bra i å reise, både gjennom jobben og på ferietur. Velstandsøkningen har ført til at de fleste av oss har godt med penger. Vi vil og vi bør reise. Selv om vi vet at flyreiser er et betydelig bidrag til klimautslipp. Sett med klimaøyne, er det godt for kloden om vi flyr mindre. De av oss som har tatt klimaendringene innover oss, kan derfor gjøre en innsats ved å droppe en storbyweekend eller en påsketur til Emiratene, uten at vi går helt amish av den grunn.

At NTNU nå jobber for å redusere antallet flyreiser for sine ansatte, er et prisverdig tiltak. I akademiske kretser vokser det nå frem en «fly mindre-bevegelse» som kan være et bidrag til å endre reisevaner. Slike bevegelser fungerer ofte bedre enn moralske pekefingre og krav om forbud og restriksjoner.

Også i Trondheim kommune skal det jobbes aktivt for å få ned antallet flyreiser for ansatte i kommunen. Store institusjoner, offentlige etater og store bedrifter kan åpenbart legge seg i selen for å redusere antall flyreiser. Det er ikke sikkert at alle møter i Oslo og konferanser på Gardermoen må besøkes med fly. Det går jo tog på samme strekning. Økt bevissthet rundt flyreiser vil i seg selv kunne føre til at store organisasjoner bidrar til å spare noen tonn CO₂ fra flymotorene. Dessuten har jeg en mistanke om at samfunnet kunne fungert nokså greit selv om vi reduserte på en del av alle disse møtene og konferansene som skaper flytrafikk.

Selv om mange av oss har tatt litt av med utenlandsturer og flyreiser de siste årene, er hovedårsaken til at vi flyr mye i Norge at vi mangler fullgode alternativer. Skal du reise mellom Trondheim og Oslo med fly, tar det tre-fire timer. Velger du toget, vil du bruke over sju timer på samme reise. Da er det ikke så rart vi velger fly, selv om vi vet det forurenser.

Skal du ha sovevogn opplever vi ofte at det tilbudet er utsolgt dersom du ikke bestiller plass et par måneder før du skal ut på tur. Storsamfunnet kan vifte så mye de vil med den moralske pekefingeren, men det kommer ikke til å hjelpe i nevneverdig grad. Skal flyet få en reel konkurrent, må toget få opp farten.

Det blir en stund å vente på elektriske fly og ny teknologi. Ventetiden kan vi bruke på å diskutere om vi egentlig for-tjener en storbyweekend i London, eller om verden blir bedre av det arbeidsmøtet i Oslo. Det er jo ganske fint på Fosen også.

