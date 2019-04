Nå rømmer også oppdrettsnæringen til havs

Her er årets knuter for russen i Trondheim

Kystsonen i Midt-Norge er teppebelagt av aktivitet og restriksjoner. Presset på kystlandskapet har allerede skapt konflikter, spesielt på land der vindkraftutbyggingen nå utfordrer naturen. Det samme er i ferd med å skje i sjøen med en voksende havbruksnæringen. Begge næringene ser derfor nå utover havet, men en utbygging offshore krever mye kapital og ny teknologi. På årskonferansen til Sjømat Norge i Trondheim denne uke snakket næringen om «et blått taktskifte».

Samme dag som sjømatnæringen våknet opp til rekordtall for første kvartal i år, kunne statsminister Erna Solberg fortelle salen at regjeringen ønsker fortsatt vekst i havbruksnæringen, og at den vil legge til rette for det, blant annet vil det bli en ny runde med konsesjoner i områder som tåler vekst. Ny vekst skal nemlig være bærekraftig, og i flere områder i Norge er miljøbelastningen allerede stor nok.

Den kraftige veksten i oppdrettsnæringen er ikke så ulik utbyggingen av oljenæringen, og de siste årene også for utviklingen innenfor vindkraft. I alle tilfellene er det utviklet ny næring som er blitt svært viktig for verdiskapingen, og som også er blitt meget lønnsom. Men med all rask vekst har også disse næringene voksesmerter.

Tidligere fiskeri-, olje- og energiminister Eivind Reiten ba oppdrettsnæringen lære av oljenæringen - både hva de gjorde rett, men ikke minst feil. Det gjelder blant annet å unngå å gå i kostnadsfella. Spesielt i en tid hvor lønnsomheten er svært god. Det betyr at havbruksnæringen må jage innovasjon i alle ledd, men også ta bærekraften på alvor. I spørsmål om grunnrenteskatt, den såkalte lakseskatten, oppfordret Reiten næringen om å være mer på banen når nytt skatteregime blir utformet. For den vil komme, i en aller annen form, mente han.

Oppdrettsnæringen har store ambisjoner. Potensialet innenfor sjømat er en femdobling av verdiskaping frem mot 2050, men det forutsetter en årlig investering på 80 milliarder kroner. Spørsmålet er da hvordan en næring som sliter med press på arealet, usikkerhet rundt rammebetingelsene, usikkerhet om handelsavtaler og et regelverk og byråkrati, som nærmest ble betegnet som hinsides all fornuft, skal nå dette målet. Blant annet blir næringen «styrt» av seks departementer, 4-5 forvaltningsnivåer og 23 tilsynsorganer.

Laksegründer Gustav Witzøe i Salmar lar imidlertid ikke all usikkerheten hindre videre satsing. Som en av flere havbruksselskaper i Trøndelag, har Salmar ligget i forkant både når det gjelder effektivisering av driften, og gjennom å holde kostnadene lavest mulig i produksjonen, men Frøya-konsernet er også tidlig ute med å løse arealkonflikten. Selskapet var først ute med å søke om utviklingskonsesjon på havmerden, Oceanfarm, som nå er i full drift utenfor Trøndelag. Salmar har også fått klarsignal til en ny og dobbelt så stor havmerd. Denne kan være på plass om to år.

Skal oppdrettsnæringen vokse videre må det skje enten på land eller til havs. Å flytte produksjonen av laks på land krever store arealer, og det utnytter heller ikke fortrinnet i havet på samme måte som sjøbaserte anlegg. Å satse på havmerder krever store investeringer, men restriksjonene er langt færre. Det er også lusproblemet.

På sjømatkonferansen la flere vekt på at kapital til investeringer var det minste problemet, både av nasjonal og internasjonal kapital. Men å investere i ny teknologi for å utvikle helt nye prosjekter, krever forutsigbarhet og fornuftig risiko. Her ligger havbruksnæringen foreløpig litt på været, med unntak av noen store selskaper som Salmar. Derfor er det også innenfor offshore havbruk, som for fremtidig produksjon av havvind, nødvendig med et samarbeid mellom offentlige og private aktører - en «blå dugnad».

Fordeling av fremtidige, nye laksekonsesjoner vil gå til de selskapene som kan vise til en bærekraftig og miljørettet produksjon. Det er også de samme selskapene som ligger fremst i utviklingen av ny teknologi. Foreløpig taler mye for at denne utviklingen skjer offshore. En kombinasjon med havvind og havmerder er gunstig ettersom næringen også jobber for økt elektrifisering. En slik satsing vil være et lite, men viktig skritt mot det blå taktskiftet.

